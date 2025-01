DEATH NOTE Killer Within – update

un update gratuito per DEATH NOTE Killer Within è disponibile ora! Il gioco diventa più intenso che mai con l’introduzione di un ruolo giocabile nuovo di zecca: Mello! In più, sono disponibili nuovi contenuti scaricabili a pagamento per i giocatori.

L’update gratuito cambia la posta in gioco e le possibilità tattiche di ogni partita. Fino ad ora, i giocatori erano separati in due squadre, unendosi ai ranghi di Kira o dell’investigatore L, e quattro ruoli: Kira o uno dei suoi seguaci, e L e i suoi investigatori. Da oggi un nuovo ruolo è stato aggiunto con Mello, il successore di L dalla serie originale, che non appartiene alla squadra di Kira né a quella di L e il cui compito è di battere il Team L eliminando Kira per primo.

Giocando come Mello, i giocatori dovranno essere cauti con le proprie uccisioni. Questo nuovo ruolo può sparare con la sua pistola una volta per action phase per eliminare qualcuno senza bisogno del suo ID, ma il colpo sarà sentito da chi è vicino a Mello, che perciò dovrà scegliere con attenzione il momento giusto! Se Mello uccide L per errore, il Team Kira vincerà la partita. Le abilità deduttive e la discrezione dei giocatori saranno quindi ancora più importanti con questo nuovo ruolo per sospettare della persona giusta. Mello deve ottenere la fiducia di L per potersi muovere come un investigatore ed eliminare Kira con la sua abilità per essere l’unico vincitore.

Infine, sono disponibili dei nuovi contenuti scaricabili a pagamento insieme a due avatar premium di Mello e Near. Con il Percorso Ricompense Premium Vol.3. l’avatar premium di Mello ha un outfit da biker corredato da una bandiera Nobori e una motocicletta con cui spostarsi. L’avatar di Near indossa un’uniforme della polizia con un robot giocattolo e un elmetto SWAT. Il Percorso Ricompense include dei premi aggiuntivi come i due avatar premium, lo Shinigami “Sidoh” come nuovo pet, 21 accessori, 8 cutscene doppiate e 2 targhette.

Scopri di più sul nuovo ruolo di Mello e sui contenuti scaricabili con questo trailer: https://youtu.be/TXhXUrK7uIU

DEATH NOTE KILLER WITHIN, DISPONIBILE - Bandai Namco annuncia oggi il lancio di DEATH NOTE Killer Within, il primo videogioco basato sull’acclamata serie anime. Il titolo cattura la premessa sovrannaturale della serie, in cui un quaderno ha il potere di causare la morte di chiunque abbia il proprio nome scritto al suo interno, in un gioco di deduzione sociale fino a 10 giocatori.

DEATH NOTE KILLER WITHIN ESCE IL 5 NOVEMBRE - Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato oggi DEATH NOTE Killer Within, il primo gioco di deduzione sociale basato sulla leggendaria serie anime. DEATH NOTE Killer Within sarà disponibile dal 5 novembre 2024 per PC tramite STEAM, nonché per PlayStation4 e PlayStation5, acquistabile in maniera indipendente o disponibile gratuitamente per i membri di PlayStationPlus.