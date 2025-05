DEATH NOTE Killer Within introduce un nuovo ruolo

Home / Social News / DEATH NOTE Killer Within introduce un nuovo ruolo

DEATH NOTE Killer Within diventa ancora più strategico con l'aggiunta di un nuovo ruolo: il Portavoce di Kira. Dopo l'ultimo aggiornamento, in cui erano stati aggiunti due ruoli alla squadra di L, ora tocca a Kira dare il benvenuto a un nuovo membro nella sua squadra e bilanciare la situazione sul campo di gioco.Il Portavoce di Kira ha un solo ruolo, ma molto importante: ridurre il numero di investigatori per portare la squadra di Kira alla vittoria. Per riuscirci, il Portavoce deve piazzare segretamente le "Carte del Regno di Kira" in suo possesso sugli altri giocatori durante la fase di azione, fino a due per ogni giornata. Se un giocatore con questa carta viene fermato, sarà considerato un collaboratore di Kira, sarà dunque arrestato e non potrà più partecipare all'indagine. Tuttavia, il Portavoce deve evitare di attirare i sospetti, poiché rischia di fare la stessa fine dei suoi bersagli nel caso venisse arrestato con le carte in suo possesso!Inoltre, sono disponibili nuovi contenuti aggiuntivi a pagamento: un avatar premium di Light Yagami (maglietta) e il Premium Customization Track Vol. 5. Questo nuovo track include due avatar premium, uno di Rem e l'altro di Naomi Misora, 2 nuovi pet, 19 accessori, 2 targhette per il nome e 10 intermezzi.Scopri il nuovo ruolo e i nuovi contenuti scaricabili in questo trailer:https://youtu.be/coZfSDUw918

Altri aggiornamenti su DEATH NOTE Killer Within