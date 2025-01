Hello Kitty Island Adventure: l'edizione fisica deluxe arriverà su Nintendo Switch in primavera

Pre-ordinate ora e preparatevi a vivere con Hello Kitty una nuova favolosa avventura

Hello Kitty Island Adventure, l'acclamato titolo di simulazione e avventura sviluppato da Sunblink e Sanrio, sarà lanciato in primavera come edizione speciale Deluxe per Nintendo Switch!

Partite all'avventura con questa edizione Deluxe davvero speciale, che include il gioco base Hello Kitty Island Adventure e tre bundle Deluxe per iniziare con una marcia in più e godersi gli spettacolari oggetti Legacy degli eventi:

Pacchetto evento Deluxe - oltre 330 ricompense e oggetti strepitosi, incluso un anno di abbigliamento, arredamento e altri elementi decorativi di eventi stagionali.

Pacchetto iniziale Deluxe – che include i fiori dell'amicizia, mazzi di fiori e cassette di fragole

Pacchetto bricolage Deluxe - un pacchetto di oggetti per il bricolage, tra cui tinture, bastoncini, minerali di ferro e gomma.

Hello Kitty Island Adventure Deluxe Edition è disponibile per il pre-ordine nei punti vendita selezionati in Europa e Nord America. Verificare la disponibilità e i prezzi presso i rivenditori locali.

Nominato come miglior gioco per dispositivi mobili ai The Game Awards 2023 e vincitore di un Webby People's Voice Award, Hello Kitty Island Adventure è stato lanciato per la prima volta in esclusiva su Apple Arcade ed è stato uno dei più grandi successi per dispositivi mobili del 2023, vincendo il premio Apple Arcade Game of the Year. Ora i fan di Hello Kitty and Friends non vedono

l'ora di portare la loro avventura su Nintendo Switch!

Guardate il trailer di annuncio qui: LINK

Scaricate qui i relativi materiali: LINK

Hello Kitty vi invita a unirvi a lei e ai suoi amici al Big Adventures Park, dove My Melody sta aprendo un nuovissimo negozio di souvenir. Non appena l'aereo attera, è chiaro che in questa isola tropicale c'è molto di più di quanto si possa immaginare. L'avventura è ricca di avvenimenti, mentre si incontrano gli amici perduti e si esplora il parco abbandonato.

Unitevi a Hello Kitty per riportare l'isola e il desolato parco a tema al loro antico splendore! Le caratteristiche principali del gioco includono:

Esplora un mondo aperto - Incontra Hello Kitty e i suoi amici in diversi ambienti, con oltre 100 ore di avventure e storie interessanti da vivere. Affronta la villa infestata di Kuromi nella Palude Spaventosa, risolvi antichi enigmi nascosti con Retsuko nell'infuocato Monte Testa Calda, coltiva fiori rari con Wish nei Prati Allegri, scopri nuovi tesori sott'acqua nella Barriera Corallina e molto altro ancora.

Crea il tuo avatar ideale - crea un avatar originale in stile Sanrio con un'ampia gamma di adorabili opzioni di personalizzazione del personaggio. Scegli tra decine di volti, lineamenti e forme del corpo e colleziona centinaia di capi di abbigliamento. Cambia il tuo aspetto in qualsiasi momento.

- crea un avatar originale in stile Sanrio con un'ampia gamma di adorabili opzioni di personalizzazione del personaggio. Scegli tra decine di volti, lineamenti e forme del corpo e colleziona centinaia di capi di abbigliamento. Cambia il tuo aspetto in qualsiasi momento. Crea, realizza, raccogli - Prepara ricette deliziose con Hello Kitty, crea pozioni magiche con Kuromi, raccogli creature con Keroppi, impara a pescare da Badtz-maru e molto altro ancora. Condividete i regali e completate le missioni per approfondire la vostra amicizia con i personaggi più amati. Arreda il tuo spazio da sogno o attira nuovi amici sull'isola con i mobili giusti. Perlustrate l'isola alla ricerca di oggetti da collezione, come le decine di gudetama nascosti, a volte celati dietro ingegnosi enigmi.

Fai squadra in modalità multiplayer - Tutto è più bello con gli amici. Invitate altri giocatori sulla vostra isola e completate le sfide multigiocatore per aumentare la resistenza reciproca, risolvete i rompicapi più difficili dell'isola, raggiungete nuovi punteggi massimi o costruite insieme splendide case per le vacanze. Gli ospiti possono anche decorare le loro Cabine dell'Amicizia sulla tua isola.

NESSUNA MICROTRANSAZIONE - In Hello Kitty Island Adventure non c'è nessun acquisto da fare. Godetevi le attrazioni, personalizzate la vostra vacanza sull'isola e sbloccate tutto semplicemente giocando.

Hello Kitty Island Adventure uscirà in edizione fisica per Nintendo Switch presso i rivenditori autorizzati europei questa primavera. Ulteriori dettagli sulla data di uscita saranno annunciati a breve.