Milano, 17enne investita da un treno alla stazione Greco-Pirelli

Una ragazza di 17 anni è morta ieri sera dopo essere stata investita da un treno alla stazione Greco-Pirelli di Milano. Soccorsa in condizioni gravissime, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza, dove è deceduta. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polfer. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La salma è stata affidata all'autorità giudiziaria per l'autopsia.

AL VIA L’8ª EDIZIONE DI TOYS & BABY MILANO

Torna la fiera B2B interamente dedicata al mondo del giocattolo e della prima infanzia. L’8ª edizione sta per prendere il via ed è già record: 16.

Conclave 2025: escluse dal Collegio cardinalizio Milano, Venezia, Genova e Palermo

Al Conclave 2025 per eleggere il successore di Papa Francesco mancheranno rappresentanze da alcune tra le più importanti diocesi italiane, storicamente influenti nel panorama ecclesiale.

Milano - Abbiategrasso, 21enne accoltellato a morte: fermati quattro giovani italiani

Quattro ragazzi italiani tra i 18 e i 27 anni sono stati fermati dai carabinieri per l'omicidio di Mohamed Elsayed Elsharkawy, 21 anni, avvenuto ad Abbiategrasso, in provincia di Milano.