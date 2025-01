Trend Tech 2025 secondo Kingston Technology

L’intelligenza artificiale continuerà ad essere una grande opportunità di sviluppo per i PC e le tecnologie di storage e memoria, mentre l’entrata in vigore di nuove normative con il NIS2 e il DORA manterrà alta l’attenzione sulla cybersecurity. Sarà anche l’anno dei progressi del quantum computing: sono questi i 4 trend tech individuati da Kingston Technology per il 2025.

L’anno appena concluso è stato ricco di novità e anche il 2025, seppur appena agli inizi, promette grandi innovazioni a livello tecnologico, con l’accelerazione dell'intelligenza artificiale (AI) e delle soluzioni robotiche, che promuoveranno un cambiamento significativo anche nella produttività aziendale.

Kingston Technology, leader mondiale in soluzioni tecnologiche e prodotti storage, ha individuato i principali trend che caratterizzeranno il 2025.

1. I PC per l’AI resteranno al centro del dibattito

I PC predisposti per l’intelligenza artificiale non sono ancora largamente diffusi, ma il dibattito sul tema è molto attivo e lo sarà anche nel corso del 2025. Le aziende, specialmente, stanno discutendo sulla possibilità di investire in questi dispositivi o se, invece, aggiornare i sistemi esistenti, considerando che il 14 ottobre segnerà la fine del supporto gratuito per Windows 10. Gli utenti e le aziende dovranno decidere se passare a Windows 11, acquistare un nuovo dispositivo o pagare per il supporto esteso.

2. Storage e memoria vivranno nuove opportunità grazie all’AI

L’intelligenza artificiale è sicuramente la protagonista indiscussa degli ultimi anni, e sta cambiando drasticamente il nostro modo di approcciarci alla tecnologia. Anche le tecnologie di storage e memoria si stanno adattando al cambiamento, proponendo soluzioni sempre più sofisticate e innovative. L'uso di memoria e storage nei PC alimentati da AI diventerà sempre più cruciale: qualcosa di cui sentiremo parlare nel 2025, poiché l'aumento dell'uso di memoria e storage nei PC AI riflette la crescente necessità di server e data center per gestire l'elaborazione e l'archiviazione dei dati a supporto dei modelli AI avanzati.

3. Cybersecurity e conformità alle normative saranno la priorità per le aziende

Le minacce alla sicurezza informatica continuano a intensificarsi e a diffondersi, vista la crescita esponenziale che sta affrontando il settore. Nel 2025 la sicurezza informatica sarà sempre più una priorità per le aziende, specialmente con l’entrata in vigore di nuove normative con il NIS2 e il DORA. Aderendo a queste normative, le organizzazioni, oltre a poter migliorare la loro strategia di sicurezza, potranno anche conseguire un ulteriore beneficio, sfruttando la conformità come vantaggio competitivo

4. Il Quantum computing trasformerà l’intelligenza artificiale

Nel 2025 sentiremo parlare di anche di grandi novità che sono destinate a rimodellare il mondo digitale: tra queste senza dubbio sarà protagonista il quantum computing. Il quantum computing consentirà di sviluppare sistemi più intelligenti e reattivi, grazie alla sua capacità di risolvere complessi calcoli in tempi straordinariamente rapidi. Il calcolo quantistico potrebbe essere la chiave per risolvere problemi complessi, trasformando radicalmente l'intelligenza artificiale. Per questo motivo sarà un grande argomento di discussione nel 2025. “Secondo le previsioni, il 2025 segnerà un vero e proprio punto di svolta: sarà il momento in cui le tecnologie emergenti che hanno caratterizzato gli anni passati, entreranno nell’uso comune e supporteranno così l’efficienza aziendale, portando a una crescita e ad una maggiore competitività a livello globale – ha dichiarato Stefania Prando, Business Development Manager di Kingston Technology. “La sfida che ci troviamo ad affrontare oggi è non solo l'adozione della tecnologia, ma anche saperci anche difendere correttamente garantendo che la cybersecurity e la continuità operativa siano prioritarie, e in questo NIS2 e DORA rappresentano un passo fondamentale, in modo da poterla sfruttare al massimo per creare valore reale.”

PC dedicati all’IA: I pro e i contro secondo Kingston Technology - Secondo le previsioni, i PC ottimizzati per l’IA costituiranno il 40% delle spedizioni globali di PC entro la fine del 2025, perché strumenti potenti e versatili. Ma è necessaria una valutazione accurata prima di investire in questa tecnologiaI PC dedicati all'IA stanno rapidamente diventando un argomento di conversazione sempre più frequente tra produttori, aziende e appassionati; ma è davvero arrivato il momento di cambiare e sostituire i nostri dispositivi con PC per l’IA? Qualcuno potrebbe pensare che sia presto, eppure si prevede che questi PC costituiranno il 40% delle spedizioni globali di PC entro la fine del 2025 (Source: Canalys).

Cybersecurity: i consigli di Kingston Technology - Data Protection Day, solo il 14% delle PMI italiane ha un approccio strategico alla cybersecurity: i consigli di Kingston Technology per proteggere al meglio i dati aziendaliIn occasione della Giornata europea della protezione dei dati, Kingston Technology stila un vademecum per supportare le PMI nel fondamentale percorso verso la sicurezza informaticaLa rivoluzione digitale non è più una sorpresa: per continuare a operare sul mercato, i nuovi dispositivi e i trend tecnologici hanno richiesto alle aziende un adattamento in chiave organizzativa e culturale.

GUIDA AGLI ACQUISTI DI KINGSTON TECHNOLOGY - A NATALE FAI FELICE UN GAMER: LA GUIDA AGLI ACQUISTI DI KINGSTON TECHNOLOGYCon l’avvicinarsi delle feste Kingston Technology ha raccolto i migliori prodotti in una speciale guida all’acquisto, tutta dedicata ai gamer Il Natale è alle porte, le vie principali delle città si illuminano e nelle case iniziano a comparire i primi addobbi e i primi regali sotto l’albero.