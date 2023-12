A NATALE FAI FELICE UN GAMER: LA GUIDA AGLI ACQUISTI DI KINGSTON TECHNOLOGY





Con l’avvicinarsi delle feste Kingston Technology ha raccolto i migliori prodotti in una speciale guida all’acquisto, tutta dedicata ai gamer







Il Natale è alle porte, le vie principali delle città si illuminano e nelle case iniziano a comparire i primi addobbi e i primi regali sotto l’albero. Ogni anno, però, decidere il regalo perfetto è sempre una sfida per tutti. Tuttavia, secondo un sondaggio di Kingston Technology, il 67% degli italiani dichiara che, nonostante la difficoltà nel trovare il regalo giusto, fare doni ad altri è sempre un piacere. Gadget o device tecnologici restano come sempre i regali più gettonati e i più desiderati, ma, quando si tratta di tecnologia, la scelta è così ampia che si può rischiare di acquistare il regalo sbagliato.



Tra gli appassionati e tech lovers ci sono anche migliaia di gamer che, in questo momento dell’anno, attendono con ansia di ricevere la console di ultima generazione o il loro videogioco preferito. Ma non solo: può essere anche l’occasione per regalare, o farsi regalare, quel pezzo mancante che rende unica l’esperienza di gioco. Come fare a stupire con il regalo perfetto anche i gamer più esperti e preparati? A questo proposito, Kingston Technology, leader mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, ha realizzato una vera e propria guida all’acquisto per far felice anche il gamer più appassionato ed esigente!

Le memorie RAM, il regalo perfetto per vivere al massimo l’esperienza di gioco



La RAM rappresenta la memoria dedicata al gioco ed è essenziale per i gamer che desiderano vivere la propria esperienza al massimo della velocità. Se, durante il gioco, il PC fa fatica a caricare i programmi e non risponde ai comandi durante i momenti salienti, è probabile che si debba aggiungere altra memoria: un incremento della RAM aumenterà la reattività del sistema e migliorerà il frame rate.







Come scegliere quella giusta? Ecco alcuni suggerimenti:

Kingston FURY Renegade DDR5 è una memoria ultrarapida dotata di dissipatori di calore in alluminio, che massimizza le prestazioni dei sistemi. Disponibile in nero e argento o bianco e argento, si integra perfettamente con i più recenti modelli di PC. Un regalo perfetto per chi ci tiene anche allo stile!





Con Kingston FURY Impact DDR5 è impossibile non far felice un gamer! Kingston FURY Impact DDR5 offre infatti tutte le funzionalità avanzate delle memorie DDR5 in un formato snello e compatto per laptop e PC-mini. Quasi sempre le specifiche dei giochi raccomandano una certa quantità minima di RAM, ma nulla dicono circa le prestazioni che deve avere la memoria. In gergo tecnico, la possibilità di “overcloccare” la RAM permette di sfruttare al massimo il potenziale di un computer, migliorando la resa di giochi e applicazioni. Le memorie DDR5 consentono questo upgrade e rappresentano la tecnologia di memoria più moderna per piattaforme AMD e Intel. Un consiglio: Kingston ti dà la possibilità di scegliere il prodotto perfetto, così non puoi sbagliare regalo. Ricerca la memoria perfetta qua!

SSD per fare l’upgrade, fondamentale per chi ama la velocità

Rispetto alle più tradizionali soluzioni basate su hard disk drive, gli SSD hanno una velocità da 35 a 100 volte superiore1. Per i gamer, tutto ciò si traduce in prestazioni maggiori in virtù dei ridotti tempi di avvio, una maggiore rapidità di trasferimento dei dati e una maggiore larghezza di banda. Per questo motivo, se metti sotto l’albero gli SSD NVMe M.2, come per esempio quelli della famiglia FURY Renegade di Kingston, anche il gamer più appassionato potrà finalmente rispondere alle maggiori esigenze di velocità ultraelevate che caratterizzano il gaming di oggi.



Non solo PC: con il dissipatore di calore puoi raggiungere prestazioni ottimali ed espandere la libreria dei giochi della console

Per chi invece sceglie la console al PC, non può essere totalmente soddisfatto senza un SSD NVMe M.2. La PS5, per esempio, integra un SSD da 875 GB che, con parte dello spazio occupato dal software di sistema, non lascia una sufficiente quantità di storage per i gamer. Applicando un SSD con dissipatore di calore, come Kingston FURY Renegade , chi riceverà il regalo potrà ottimizzare le prestazioni della console, evitando che si surriscaldi e garantendo la possibilità di espandere la libreria dei giochi.





Gamer! Non aspettate a farvi regalare la tecnologia che meritate: con Kingston Technology potrete rendere unica la vostra esperienza di gioco!

