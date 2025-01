Ucciso in Svezia Salwan Momika, l'uomo che bruciò il Corano nel 2023

Salwan Momika, 38 anni, rifugiato iracheno noto per aver bruciato pubblicamente il Corano nel 2023, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nel suo appartamento a Södertälje, sobborgo a sud-ovest di Stoccolma. La polizia svedese ha confermato l'omicidio, avvenuto nella tarda serata di mercoledì. Cinque persone sono state arrestate in relazione all'accaduto.

Secondo diversi media svedesi, Momika era in diretta sui social media al momento dell'attacco, e l'omicidio potrebbe essere stato filmato. Le autorità stanno indagando su questa possibilità.

Momika era noto per aver bruciato copie del Corano nel 2023, gesto che provocò violente proteste in molti Paesi islamici. Le sue azioni portarono a tensioni diplomatiche tra la Svezia e diverse nazioni del Medio Oriente. Nel luglio dello stesso anno, l'ambasciata svedese a Baghdad fu presa d'assalto due volte da manifestanti iracheni, con incendi all'interno del complesso.

Oggi era prevista la sentenza del tribunale distrettuale di Stoccolma riguardo alle accuse di incitamento all'odio etnico mosse contro Momika. A causa della sua morte, la decisione è stata rinviata al 3 febbraio.

Salwan Momika era arrivato in Svezia nel 2018 e nel 2021 aveva ottenuto un permesso di soggiorno di tre anni. Difese le sue azioni sostenendo di voler criticare la religione islamica e proteggere la popolazione svedese dai messaggi del Corano. La polizia svedese aveva autorizzato le sue manifestazioni, citando la libertà di espressione.

Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire le circostanze dell'omicidio e il movente dietro questo atto violento.

