Regno Unito e Svezia pronti a inviare truppe di peacekeeping in Ucraina

Al vertice europeo straordinario a Parigi, il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato la disponibilità del Regno Unito a inviare truppe in Ucraina per garantire una pace duratura e la sicurezza europea. Starmer ha sottolineato l'importanza di prevenire future aggressioni da parte della Russia.

Anche la Svezia ha espresso apertura verso l'invio di forze di peacekeeping in Ucraina. Il primo ministro Ulf Kristersson ha affermato che, una volta raggiunto un accordo di pace chiaro e sostenibile, Stoccolma potrebbe contribuire con proprie truppe per mantenere la stabilità nella regione.

Il vertice di Parigi, convocato dal presidente francese Emmanuel Macron, vede la partecipazione dei leader di Germania, Italia, Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Danimarca, oltre ai rappresentanti dell'Unione Europea e della NATO. L'obiettivo è coordinare una risposta europea unitaria alle iniziative diplomatiche in corso tra Stati Uniti e Russia riguardo al conflitto ucraino.

Sono previsti colloqui tra delegazioni statunitensi e russe a Riad, in Arabia Saudita, per discutere possibili soluzioni al conflitto. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà in visita nel Paese per partecipare alle discussioni.

Colloqui di pace USA-Russia sull'Ucraina: Kiev esclusa, l'Europa reagisce - Gli Stati Uniti hanno avviato colloqui di pace con la Russia per porre fine al conflitto in Ucraina. Una delegazione guidata dal consigliere per la sicurezza nazionale, Mike Waltz, e dall'inviato speciale per il Medio Oriente, Steve Witkoff, è attesa in Arabia Saudita per incontrare rappresentanti russi.

Donald Trump: L'Ucraina sarà al tavolo dei negoziati - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che incontrerà il presidente russo, Vladimir Putin, per porre fine al conflitto tra Ucraina e Russia. Ha confermato che l'Ucraina parteciperà ai negoziati, affermando: "È ovvio, è coinvolta".

Trump annuncia incontro con Putin in Arabia Saudita per negoziare la fine della guerra in Ucraina - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l'avvio immediato di negoziati con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina, dopo una lunga conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin. I due leader hanno concordato di lavorare a stretto contatto e prevedono un primo incontro in Arabia Saudita, ospitato dal principe ereditario Mohammed bin Salman.