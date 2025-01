Giovane di 19 anni perde la vita investito da un treno a Battipaglia

Nella serata di mercoledì 29 gennaio 2025, intorno alle 19:40, un tragico incidente ferroviario ha scosso la comunità di Battipaglia, in provincia di Salerno. Un giovane di 19 anni, originario della zona, è stato fatalmente investito da un treno nei pressi della stazione ferroviaria locale. Le circostanze esatte dell'accaduto sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Sul luogo della tragedia sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Ferroviaria e del commissariato della Polizia di Stato di Battipaglia. I soccorsi, composti dal personale sanitario del 118 e dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Eboli, sono giunti prontamente sul posto. Nonostante la rapidità dell'intervento, per il giovane non c'è stato nulla da fare; i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso.

Le forze dell'ordine stanno conducendo approfondite indagini per chiarire la dinamica dell'incidente. Sono in corso la raccolta di testimonianze e l'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un gesto estremo. Solo ulteriori accertamenti potranno fornire dettagli più precisi sulle cause della tragedia.

L'incidente ha avuto ripercussioni significative sulla circolazione ferroviaria lungo la linea Napoli–Paola. La circolazione dei treni è stata sospesa in prossimità di Battipaglia, causando ritardi fino a 90 minuti. Ferrovie dello Stato ha comunicato che è in corso una riprogrammazione dell'offerta ferroviaria per gestire al meglio la situazione e ridurre i disagi per i passeggeri.

