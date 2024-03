Battipaglia: Perde la Vita il Giovane Dylan Maratea

Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di giovedì 29 febbraio a Battipaglia, in provincia di Salerno, dove Dylan Maratea, un ragazzo di 24 anni, ha perso la vita. Il giovane stava guidando uno scooter in via delle Industrie quando ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro lo spartitraffico. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani e Maratea è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Sullo scooter viaggiava anche un altro ragazzo, che ha subito la frattura del braccio a seguito dell'incidente. Le forze dell'ordine, inclusi la polizia locale e i carabinieri, sono intervenute sul posto per effettuare i rilievi necessari e per ricostruire l'esatta dinamica degli eventi. La comunità di Battipaglia è in lutto per la scomparsa prematura del giovane.