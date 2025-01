Cassazione, Santanchè: il processo Visibilia rimane a Milano

La Corte di Cassazione ha stabilito che il procedimento giudiziario riguardante il caso Visibilia, che coinvolge la ministra del Turismo Daniela Santanchè, rimarrà di competenza del Tribunale di Milano. La difesa della ministra aveva richiesto il trasferimento del processo a Roma, ma la Suprema Corte ha respinto tale istanza. Di conseguenza, l'udienza preliminare è fissata per il 26 marzo presso il giudice per l'udienza preliminare (gup) Tiziana Gueli.

Daniela Santanchè è accusata, insieme al suo compagno Dimitri Kunz D'Asburgo e a Paolo Giuseppe Concordia, responsabile delle tesorerie del gruppo Visibilia, di truffa aggravata ai danni dell'INPS. L'accusa riguarda l'indebita percezione di 126.468 euro, corrispondenti a 20.117 ore di cassa integrazione COVID-19, erogate tra il 2020 e il 2022 a 13 dipendenti delle società Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria.

Secondo le indagini condotte dai pubblici ministeri milanesi Maria Giuseppina Gravina e Luigi Luzi, i dipendenti sarebbero stati posti in cassa integrazione a zero ore senza esserne informati, continuando a lavorare normalmente. Questo avrebbe causato un danno economico all'ente previdenziale.

L'inchiesta è partita dalle dichiarazioni di Federica Bottiglione, ex dirigente di Visibilia Editore, che ha fornito registrazioni di conversazioni con il compagno della ministra e ha affermato di aver lavorato regolarmente dal marzo 2020 al novembre 2021, nonostante risultasse ufficialmente in cassa integrazione a zero ore. Questo schema sarebbe stato applicato anche ad altri dipendenti delle due società coinvolte.

Nei mesi scorsi, la senatrice di Fratelli d'Italia ha respinto le accuse, difendendosi in Parlamento.

