Santanchè respinge la mozione di sfiducia e valuta possibili dimissioni

La Camera dei Deputati ha respinto la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni contro la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, con 206 voti contrari e 134 favorevoli. La ministra è attualmente sotto processo per falso in bilancio nel caso Visibilia e accusata di truffa ai danni dell'INPS.

Nel suo intervento in Aula, Santanchè ha dichiarato: "Non mi sottraggo ai processi; intendo difendermi nel processo e combatterò per la verità". Ha inoltre sottolineato l'importanza della presunzione d'innocenza sancita dalla Costituzione e ha affermato: "Sono una donna libera, indosso tacchi da 12 centimetri, curo il mio aspetto, amo vestirmi bene e sono felice di lavorare".

Riguardo alle possibili dimissioni, la ministra ha precisato: "A breve ci sarà un'altra udienza preliminare; in quell'occasione rifletterò sulla possibilità di dimettermi, ma sarà una decisione personale, senza pressioni o ricatti". Ha aggiunto che agirà nel rispetto del presidente del Consiglio, del governo, della maggioranza e per l'amore verso il suo partito, Fratelli d'Italia, desiderando essere una risorsa e non un problema.

Durante il dibattito, Santanchè ha ringraziato i colleghi per il supporto, definendo le accuse come "fango" e "ergastolo mediatico" che rischiano di destabilizzarla, trovando conforto nella sua famiglia. Ha inoltre risposto alle critiche sulle sue scelte personali, affermando: "Non ho nulla da nascondere sulle mie borse; non ho paura". Ha accusato le opposizioni di voler combattere la ricchezza anziché la povertà.

La maggioranza ha mantenuto un profilo basso negli interventi, con esponenti della commissione Giustizia che hanno espresso voto contrario alla mozione, ribadendo il principio garantista. Andrea Pellicini di Fratelli d'Italia ha apprezzato la disponibilità della ministra a considerare le dimissioni in caso di rinvio a giudizio, definendola "una cosa che le fa onore".

Le opposizioni, rappresentate da Elly Schlein e Giuseppe Conte, hanno criticato la ministra e il governo, accusandoli di difendere l'indifendibile e di essere distanti dai problemi reali dei cittadini.

La ministra ha concluso ribadendo la sua determinazione a proseguire nel suo ruolo, difendendo il lavoro svolto e affrontando le accuse con fermezza.

Cassazione, Santanchè: il processo Visibilia rimane a Milano - La Corte di Cassazione ha stabilito che il procedimento giudiziario riguardante il caso Visibilia, che coinvolge la ministra del Turismo Daniela Santanchè, rimarrà di competenza del Tribunale di Milano. La difesa della ministra aveva richiesto il trasferimento del processo a Roma, ma la Suprema Corte ha respinto tale istanza.

Governo: oggi Cdm dopo i vertici Meloni-ministri, il caso Santanchè e i nodi da sciogliere sulla Consulta - Oggi si terrà il Consiglio dei Ministri, dopo un vertice a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, insieme al leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Al centro dell'agenda i temi cruciali, tra cui la vicenda di Daniela Santanchè, il rebus per l'elezione dei nuovi giudici della Consulta e le pressioni delle opposizioni.

Salone nautico - Santanchè: Turismo di settore da coltivare e supportare - Per quanto riguarda il ministero del Turismo, invece, da sempre siamo consapevoli della grande opportunità che è per noi il mare anche in termini turistici.Ma è un turismo che ha anche bisogno di interventi turismo - “I dati ci dicono che il turista nautico lascia sul territorio all’incirca il doppio rispetto al turista medio.