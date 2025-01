Hamas libera tre ostaggi israeliani, inclusa Arbel Yehud

Hamas ha rilasciato tre ostaggi israeliani. Tra questi, Arbel Yehud, cittadina israelo-tedesca di 29 anni, che era stata rapita durante l'attacco del 7 ottobre 2023. Inizialmente prevista per il rilascio nel primo scambio tra ostaggi e prigionieri palestinesi, Yehud era stata sostituita all'ultimo momento con Emily Damari.

Oltre a Yehud, è stata liberata la soldatessa Agam Berger, 20 anni, violinista che aveva iniziato il servizio militare il 5 ottobre 2023, due giorni prima dell'assalto di Hamas alla base vicino al confine con Gaza, dove persero la vita 52 militari. Con lei erano state rapite altre soldatesse, tra cui Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag, già liberate da Hamas sabato scorso.

Il terzo ostaggio rilasciato è Gadi Moses, 80 anni. Inoltre, Hamas ha liberato cinque cittadini thailandesi, rapiti durante l'assalto del 7 ottobre.

Questi rilasci fanno parte dell'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, entrato in vigore il 19 gennaio 2025, che prevede la liberazione di 33 ostaggi in cambio di circa 1.900 prigionieri palestinesi detenuti da Israele durante una fase iniziale di sei settimane. Finora, sono state rilasciate sette donne israeliane, tra cui tre soldatesse, e centinaia di detenuti palestinesi.

Le autorità israeliane hanno richiesto a Hamas informazioni definitive sul destino della famiglia Bibas, rapita il 7 ottobre dal kibbutz Nir Oz. Hamas aveva dichiarato che la famiglia era stata uccisa in un raid aereo israeliano, ma non ha fornito prove a sostegno di questa affermazione.

Secondo l'ONG Club dei prigionieri palestinesi, Israele libererà 110 prigionieri palestinesi, tra cui 30 minorenni; di questi, 32 erano stati condannati all'ergastolo.

