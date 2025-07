Netanyahu vola a Washington: incontro con Trump il 7 luglio su Hamas, Gaza e Iran

Il primo ministro israeliano Netanyahu si prepara a volare a Washington il 7 luglio per un incontro cruciale con Donald Trump. Tra discussioni su Hamas, Gaza e Iran, l’evento promette di influenzare significativamente la regione. Un faccia a faccia atteso con ansia da analisti e osservatori internazionali, pronto a segnare nuove strategie e alleanze. La tensione e le sfide sul tavolo sono tante: il futuro del Medio Oriente potrebbe essere scritto proprio in questa riunione.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si recherà a Washington lunedì 7 luglio per incontrare l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La notizia è stata confermata da fonti del governo israeliano al sito Axios e ripresa anche dal Times of Israel, che cita fonti della Casa Bianca.

L’incontro tra i due leader si concentrerà su temi chiave dell’agenda regionale, tra cui i negoziati con Hamas, lo stato delle relazioni tra Israele, Siria e Iran, e altre questioni strategiche che riguardano il Medio Oriente.

Leggi anche Gaza, Nanni Moretti attacca Netanyahu: Quanti palestinesi devono ancora morire?

Secondo quanto riferito dal quotidiano egiziano Al-Shorouk, al momento non sono in programma incontri ufficiali tra i mediatori impegnati nei colloqui per un cessate il fuoco a Gaza e per la liberazione degli ostaggi. Lo ha dichiarato Taher Nunu, alto funzionario di Hamas, precisando però che il gruppo islamista non è contrario a un’eventuale riunione e che i contatti con i mediatori proseguono.

Nell’intervista rilasciata al giornale egiziano, Nunu ha sottolineato che Hamas sarebbe disposto a firmare un accordo che preveda la fine della guerra, ma ha ribadito il rifiuto del movimento a discutere del disarmo o dell’eventuale partenza dalla Striscia di Gaza dei leader di spicco del gruppo.