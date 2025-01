La Casa Bianca apre la James Brady Room ai creatori di contenuti: Accrediti per TikTok e podcast

La Casa Bianca ha deciso di ampliare l'accesso alla sala stampa, invitando non solo giornalisti tradizionali, ma anche podcaster, influencer e creatori di contenuti che operano su piattaforme social come TikTok. La portavoce Karoline Leavitt ha annunciato che una nuova sezione della sala briefing sarà riservata a chi produce "contenuti informativi legittimi", inclusi giornalisti indipendenti e personalità influenti sui social media. Con questa mossa, l'amministrazione Trump intende adattare la sua comunicazione al panorama dei media in continua evoluzione, in particolare mirando a raggiungere un pubblico più giovane.

Nel suo discorso, Leavitt ha sottolineato che il termine new media non si riferisce a tecnologie emergenti o nuovi formati, ma a contenuti che hanno acquisito rilevanza politica attraverso piattaforme consolidate. Inoltre, ha anticipato che la Casa Bianca ripristinerà gli accrediti per 440 giornalisti e personalità, che erano stati rimossi dalla precedente amministrazione. La scelta riflette l'intenzione di Trump di utilizzare i nuovi media come strumento per diffondere il suo messaggio in modo diretto.

Questa apertura verso i content creator è vista come una risposta alla crescente influenza di piattaforme come TikTok, dove i creatori di contenuti, tra cui comici, podcaster e influencer, hanno accumulato milioni di follower. Figure di spicco come Joe Rogan e Theo Von, che hanno intervistato Trump durante la campagna elettorale, sono ora parte integrante di questo nuovo ecosistema mediatico. Trump ha riconosciuto l'importanza di questi nuovi canali nel raggiungere elettori più giovani, spesso poco inclini a fruire delle tradizionali fonti di informazione.

Il fenomeno dei new media ha ridefinito il panorama informativo, con i podcast e i contenuti online che non solo intrattengono, ma influenzano attivamente le opinioni politiche e sociali. La Casa Bianca ha deciso di incorporare questi cambiamenti nel suo approccio comunicativo, considerando l'espansione dei media digitali come un'opportunità per interagire con un pubblico più vasto e diversificato.

