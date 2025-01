Il Maestro giapponese Yoshitaka Amano torna a Milano

Venerdì 7 e sabato 8 febbraio il Sensei Yoshitaka Amano tornerà alla Fabbrica del Vapore per due esclusive signing session e una Live Art Performance insieme a Beatrice Tassone di PizzAut, in compagnia di Frankie hi-nrg mc. La mostra Amano Corpus Animae prosegue fino al 1° marzo 2025.

Venerdì 7 e sabato 8 febbraio il grande maestro giapponese Yoshitaka Amano torna a Milano dove, alla Fabbrica del Vapore, prosegue fino al 1° marzo la mostra Amano Corpus Animae: la prima e più grande retrospettiva europea a lui dedicata, prodotta da Lucca Comics & Games in collaborazione con il Comune di Milano. Ideata per celebrare i suoi 50 anni di carriera, l’exhibition è stata realizzata con la curatela di Fabio Viola e con un progetto di allestimento realizzato da Lucca Comics & Games in collaborazione con POLI.design. Da Tatsunoko a Final Fantasy, dai primi passi mossi negli anni ‘70 negli studi di animazione fino alle ultime opere e ai tre poster ispirati a Puccini realizzati per l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games. 137 opere originali per celebrare i 50 anni di carriera del visionario maestro di Shizuoka, consacrato nell’Olimpo degli artisti dell’intrattenimento, per raccontare la storia dell'animazione e dell'intrattenimento mondiale.

GLI APPUNTAMENTI CON YOSHITAKA AMANO - Attesissime le occasioni di incontrare il Maestro Amano: nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 febbraio, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, sarà possibile prendere parte a una delle due signing session del Sensei. Gli appuntamenti sono riservati alle prime 70 persone (70 per il 7 febbraio e 70 per l’8 febbraio) che si registreranno da oggi alle 15:00 ed entro le ore 15:00 di giovedì 30 gennaio scrivendo una mail a [email protected].

Nel pomeriggio di venerdì 7 si terrà anche l’incontro tra Yoshitaka Amano e una sua fan molto speciale, grande esperta del suo lavoro, Beatrice Tassone di PizzAut, l’innovativo ristorante fondato da Nico Acampora che da anni opera con successo per l’abbattimento delle barriere e per una sempre maggiore inclusione sociale. Con loro, grande sostenitore dell’iniziativa e amico di Lucca Comics & Games, sarà presente il rapper e produttore discografico italiano Frankie hi-nrg mc. Alle ore 17:00, presso gli spazi della Fabbrica del Vapore, il Maestro Amano e Beatrice Tassone (PizzAut) daranno vita a una Live Art Performance del Sensei, aperta a tutti i visitatori della mostra (fino a esaurimento posti).

UN PROGRAMMA DI WORKSHOP E TALK ALL’INTERNO DELLA MOSTRA FINO A FINE FEBBRAIO - Nel mese di febbraio, fino alla sua chiusura il 1° marzo 2025, la mostra sarà animata da appuntamenti organizzati da POLI.design, il centro per la formazione post-laurea fondato dal Politecnico di Milano. Il programma celebra il legame tra design, innovazione e narrazione, attraverso workshop, design challenge e talk.

Si inizia sabato 1° febbraio: dalle ore 14:30 alle 18:30, si terrà il workshop "Daily Superheroes Design ed.II”, un laboratorio pratico per creare supereroi ispirati alle identità e alle sfide del quotidiano, esplorando l'arte del character design con un approccio progettuale e innovativo. Guidati da Pier Franco Brandimarte, i partecipanti saranno affiancati dai talentuosi illustratori Serena Gianoli, Vanni Vaps, Nova e Massimiliano Marzucco.

Sabato 22 febbraio, alle ore 10:00, si terrà la Design Challenge "Milan Fantasy: the Ultimate Game Design":un’opportunità per immergersi nella creazione di un gioco da tavolo, attraverso lezioni interattive sulle meccaniche, l'ergonomia e il design dei giochi, seguite da sessioni pratiche di progettazione e prototipazione. I partecipanti saranno guidati da Andrea Cuman, designer e co-autore di "Atlante dei Giochi da Tavolo", e Riccardo Cambò, noto come Breccia, designer e co-fondatore di Caffe Design. Immanuel Casto, celebre cantante e game designer, si unirà al team per offrire una visione ispirazionale e pratica sul processo creativo, a partire dalla sua esperienza di successo.

L’ultimo appuntamento sarà giovedì 27 febbraio, dalle ore 18:00 alle 20:00 con “The Brain Behind Design: Science and Creativity”: un talk dedicato a esplorare come il fumetto e la visualizzazione grafica possano rendere accessibili e comprensibili concetti complessi, come quelli scientifici. Attraverso il contributo video di Matteo Farinella – neuroscienziato, co-autore della serie Neurocomic e docente alla Columbia University – e interventi live di ospiti d’eccezione, scopriremo il grande potere comunicativo delle immagini. Un incontro che unisce scienza, creatività e design per ispirare nuove forme di narrazione visiva.

Tutti i tre appuntamenti sopra elencati hanno posti limitati, per registrarsi è possibile visitare il sito POLI.design .

LA MOSTRA, LE PROMOZIONI, I PARTNER - Amano Corpus Animae è la più completa esposizione che in Occidente sia mai stata dedicata all’artista nipponico: la proposta artistica spazia tra opere che uniscono generazioni, facendone un creatore di mitologie contemporanee unico nel suo genere.

Tutte le informazioni sulla mostra sono disponibili sul sito amanocorpusanimae.com.

Tutti i martedì è possibile visitare la mostra con un biglietto scontato del costo di 6€. Sono previste inoltre delle convenzioni per le famiglie del costo di 10€ per adulti e 5€ per ragazzi/e dai 6 ai 14 anni. Una promozione speciale è prevista per San Valentino: per chi acquisterà biglietti tra il 3 e il 14 febbraio sarà possibile accedere alla mostra nelle giornate del 12, 13, 14, febbraio in due persone al prezzo di una. Tutte le informazioni su omaggi e riduzioni sono disponibili nella sezione “Biglietti” del sito .

Nello speciale bookshop sarà invece possibile acquistare merchandising esclusivo e disponibile solo per i visitatori di Amano Corpus Animae. Qui sono disponibili per l’acquisto il catalogo della mostra e gadget unici come le stampe Fine Art di tutti i lavori più iconici di Amano, stampate grazie alla tecnologia Canon, partner tecnico di Lucca Comics & Games e della mostra stessa. Non mancheranno le miniature, le t-shirt, le felpe esclusive e tanti altri gadget unici.

