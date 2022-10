Yoshitaka Amano - Tra arte, anime e videogames

CONVERSAZIONI A CORTE | PLAY OFFIN OCCASIONE DELLA MOSTRA "PLAY VIDEOGAME, ARTE E OLTRE" A CURA DI GUIDO CURTO E FABIO VIOLA





Yoshitaka AmanoTra arte, anime e videogames



MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE ALLE ORE 17:00 – SALA DI DIANA

In occasione della mostra PLAY. Videogame, arte e oltre - la grande mostra della Reggia di Venaria dedicata ai videogiochi come “decima forma d’arte” nonché rilevante comparto creativo della società contemporanea, visitabile presso le Sale delle Arti fino al 15 gennaio 2023 - La Venaria Reale è lieta di proporre al suo pubblico un incontro con il celebre maestro Yoshitaka Amano, artista visivo, illustratore e character designer giapponese.

Nell’elegante scenario barocco della Sala di Diana della Reggia di Venaria, il maestro Amano ripercorrerà la sua carriera artistica e i suoi successi, le sue influenze artistiche e le sue ispirazioni creative, in dialogo con Diego Barbera, giornalista e autore esperto di tecnologia, Fabio Viola, game designer esperto di videogiochi e curatore della mostra PLAY, e Guido Curto, direttore della Reggia di Venaria e curatore della mostra PLAY.









Al termine della conversazioneil Maestro si esibirà in un live sketching e sarà a disposizione deivisitatori per il firmacopie.







YOSHITAKA AMANO





Nato nel 1952 in una cittadinaai piedi del Monte Fuji in Shizuoka (Giappone), Yoshitaka Amano intraprese lapropria carriera creativa come disegnatore di anime giapponesi,partecipando alla creazione di personaggi per molti dei più grandi cartonianimati di Tatsunoko, inclusi Gatchaman (uscito negli USA come G-Forcee Battle of the Planets), Hutch the Honeybee e Cashaan: RobotHunter. Dopo una consolidata carriera come illustratore di animazioni,scelse di dedicarsi all’arte diventando un artista freelance e concentrandosisulle illustrazioni per opere di fantascienza e fantasy.

Nel 1984 pubblicò la sua primacollezione di dipinti Maten (Evil Universe). Continuò il suopercorso collaborando con numerosi scrittori, creando quasi 20 libri illustratiche hanno venduto milioni di copie (fra cui Hideyuki Kikuchi’s VampireHunter D, Kaoru Kurimonto’s Guin Saga, Yoshiki Tanaka’s ArslanChronicals, Rasen-O (Spiral King) e Chimera di BakuYumemakura).

Il suo successo artistico aprìle porte di un ulteriore format alla fine degli anni anni ’80: la conceptart per videogiochi. Il suo primo progetto, Final Fantasy, divenneun successo internazionale, per il quale Amano ha prodotto pezzi di designconcettuale sia in opere d'arte tradizionali sia progettate al computer. Dopo FinalFantasy VI nel 1994, si dimise da principale grafico della serie. Continuòperò a fornire illustrazioni promozionali e dei personaggi per le seguentiserie e a progettare i loghi dei loro titoli.

A partire dagli anni ’90 ebbeinizio anche la sua carriera come scenografo teatrale e cinematografico.

Le influenze artistiche diAmano includono i primi fumetti occidentali, Leonardo da Vinci, l'orientalismo,l'art nouveau e le xilografie giapponesi. All'inizio del 2010 ha fondato loStudio Devaloka, una società di produzione cinematografica.

