PlayStation crea un campo da gioco ibrido tra NBA e Champions League a Parigi, ispirato al controller DualSense

Sony Interactive Entertainment (SIE), società madre di PlayStation® e partner ufficiale di NBA e UEFA Champions League, ha riunito entrambe le organizzazioni sportive, lo scorso 25 gennaio, per un evento indimenticabile, che ha combinato calcio e basket. Uno spettacolo unico organizzato su uno speciale campo crossover, ispirato al controller DualSense®, che ha incarnato alla perfezione il principio cardine del Play Has No Limits.

L’evento si è svolto in concomitanza con la sfida della massima competizione calcistica continentale tra Paris Saint-Germain e Manchester City, e l’edizione 2025 degli NBA Paris Games, organizzata da Tissot, che ha visto fronteggiarsi i San Antonio Spurs e gli Indiana Pacers. Il campo da gioco è stato realizzato richiamando le iconiche shapes del controller, creando un’ambientazione molto suggestiva, con due porte da calcio e altrettanti canestri da basket.

L’evento ha ospitato diverse personalità del mondo dello sport, tra cui Tony Parker, ex stella dei San Antonio Spurs, Robert Pires, ex calciatore, tra le altre, di Olympique Marsiglia e Arsenal, e Mary Earps, vincitrice della UEFA Women’s Champions League, che hanno partecipato ad avvincenti sfide dedicate ad entrambi gli sport. Accanto a loro, anche una serie di content creator, tra cui i PlayStation® Playmakers Lethal Shooter, Lisa Zimouche e Tristan Jass.

Dalla gara delle schiacciate alla sfida dei goal all’incrocio dei pali, i giocatori amatoriali locali si sono sfidati in un torneo a doppia disciplina, in cui il pallone e lo sport cambiavano dopo ogni canestro o gol. I vincitori hanno ottenuto biglietti per la partita NBA di Parigi e per una futura sfida di UEFA Champions League. Anche alcuni membri della community PlayStation® hanno potuto assistere all’evento.

Tony Parker, quattro volte campione NBA e sei volte All-Star, cresciuto a Parigi e protagonista di 17 stagioni con i San Antonio Spurs, ha dichiarato: "Quando ho saputo che PlayStation® avrebbe unito due sport, ho pensato che fosse un’idea fantastica. Un evento molto originale, adoro questa creatività! Basket e calcio sono sport molto simili e da giovane ho giocato molto a calcio. È la prima volta che vediamo un campo come questo ed è uno scenario davvero incredibile. Tutti amano Parigi, è una delle città più belle del mondo, un’autentica città di sport – tant’è che l’NBA viene qui da quattro anni - quindi c’è molta storia e questo è un ottimo modo per celebrarla".

Mary Earps, portiere della Nazionale inglese e giocatrice del Paris Saint-Germain dall’estate scorsa, ha aggiunto: "Non ho mai visto un campo o un terreno di gioco come questo, è davvero fantastico. È un evento divertente a cui partecipare. Ho già fatto qualche tiro e giocato un po’ a calcio. Per me, Play Has No Limits significa superare i propri limiti. In campo, significa esprimere sé stessi e la propria personalità; fuori dal campo, vuol dire abbattere barriere e confini. Come atleta donna, significa lasciare il gioco in una condizione migliore rispetto a quando l’ho trovato. L’uguaglianza e una maggiore rappresentanza femminile sono davvero importanti".

Infine, Robert Pirès, campione del mondo e d’Europa, rispettivamente, nel 1998 e nel 2000 con la Nazionale francese, ha affermato: "Parigi è una location perfetta per permettere a PlayStation di unire due sport fantastici in un’unica partita! Siamo su un rooftop, possiamo giocare a calcio, a basket e in più abbiamo una vista incredibile sulla città e sulla Torre Eiffel, quindi è davvero magico! Amo entrambi gli sport, ma ovviamente sono più bravo a calcio. Mi piace giocare a basket, ma l’ho sempre fatto con gli amici, solo per divertimento, quindi oggi giocare con Tony Parker, uno dei più grandi giocatori NBA di sempre, è un’opportunità a dir poco incredibile!".

