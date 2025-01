Trump Incarica Elon Musk e SpaceX di Riportare sulla Terra gli Astronauti Bloccati sulla Stazione Spaziale

Il Presidente Donald Trump ha annunciato di aver richiesto a Elon Musk e alla sua azienda, SpaceX, di accelerare il ritorno sulla Terra di due astronauti della NASA attualmente a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Gli astronauti, Butch Wilmore e Suni Williams, sono sulla ISS da giugno 2024, dopo essere arrivati con la capsula Starliner della Boeing per una missione inizialmente prevista di otto giorni. Tuttavia, problemi tecnici con la Starliner hanno prolungato la loro permanenza nello spazio.

In un post su Truth Social, Trump ha dichiarato: "Ho appena chiesto a Elon Musk e a SpaceX di 'andare a recuperare' i due coraggiosi astronauti che sono stati praticamente abbandonati nello spazio dall'Amministrazione Biden. Aspettano da molti mesi sulla Stazione Spaziale. Buona fortuna, Elon!".

Elon Musk ha risposto su X, affermando: "Il Presidente degli Stati Uniti ha chiesto a SpaceX di riportare a casa al più presto i due astronauti bloccati sulla Stazione Spaziale. Lo faremo". Ha aggiunto critiche all'Amministrazione Biden, definendo "terribile" il fatto che siano stati lasciati sulla ISS per così tanto tempo.

La NASA aveva già pianificato il ritorno degli astronauti con una capsula Crew Dragon di SpaceX, attualmente attraccata alla ISS, con una data di rientro prevista per marzo 2025. Tuttavia, l'intervento di Trump rappresenta un'azione presidenziale insolita nelle operazioni della NASA e ha sorpreso molti funzionari dell'agenzia.

Wilmore e Williams sono in buona salute e continuano a condurre ricerche scientifiche a bordo della Stazione Spaziale. La NASA sta valutando le implicazioni di un possibile anticipo del loro rientro, considerando l'equilibrio delicato nella programmazione delle missioni e dell'equipaggio sulla ISS.

La missione Starliner della Boeing ha affrontato numerose sfide tecniche, tra cui perdite di elio e problemi ai propulsori, che hanno portato a ritardi significativi e al prolungamento della permanenza degli astronauti nello spazio. Di conseguenza, la NASA ha deciso di affidarsi a SpaceX per garantire un ritorno sicuro dell'equipaggio.

Trump Autorizza Retate dell'ICE nelle Scuole: Istituti Scolastici Americani si Oppongono per Proteggere gli Studenti - Negli Stati Uniti, l'amministrazione Trump ha recentemente revocato le restrizioni che impedivano all'ICE (Immigration and Customs Enforcement) di condurre operazioni di arresto in luoghi considerati "sensibili" come scuole, ospedali e chiese. Questa mossa ha suscitato una forte opposizione da parte di diversi distretti scolastici, determinati a proteggere i loro studenti.

Putin contro Zelensky: la sfida tra Russia e Ucraina si intreccia con il ruolo di Trump e le sanzioni sul petrolio - Il confronto tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky continua a infiammare lo scenario della guerra in Ucraina, tra scambi di accuse e possibili margini per i negoziati di pace. Sullo sfondo, emerge sempre più il ruolo di Donald Trump, visto da molti come una pedina cruciale per un’eventuale soluzione diplomatica del conflitto.

Trump rinomina il Golfo del Messico in Golfo d'America: Google Maps si allinea alla decisione Presidenziale - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente firmato un ordine esecutivo per rinominare il Golfo del Messico in "Golfo d'America". In risposta, Google ha annunciato che aggiornerà Google Maps per riflettere questo cambiamento non appena il nuovo nome sarà ufficializzato nelle fonti governative ufficiali.