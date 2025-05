NZXT espande il proprio ecosistema con nuovi case e dissipatori

Serie H9 Flow riprogettata, il nuovissimo H3 Flow e Kraken di nuova generazione, ora anche in versione 420 mm.

NZXT, leader nell’hardware PC gaming e nei sistemi preassemblati, presenta la nuova generazione di componenti PC progettati per migliorare l’efficienza termica e semplificare l’assemblaggio, offrendo maggior libertà a gamer e builder. Nuovi case, dissipatori AIO e opzioni di raffreddamento da 420 mm—tutti parte dell’ecosistema in continua crescita di NZXT.

“Con il nuovissimo micro-ATX H3 Flow e la serie H9 Flow aggiornata, offriamo più opzioni che mai, sia che si voglia privilegiare l'efficienza, sia che si voglia spingere le prestazioni al massimo”, ha dichiarato Felix Guerra, SVP Product Generation & Development NZXT. “Abbiamo introdotto versioni 420 mm sia per i raffreddatori sia per le ventole single-frame e abbiamo aggiornato la serie Kraken migliorandone le prestazioni termiche, il tutto mantenendo lo stesso display e lo stesso prezzo, rendendo così gli AIO dotati di schermo più accessibili”.

Case: da ampi a compattiLa serie di punta H9 si rifà il look, con i nuovi H9 Flow, H9 Flow RGB e H9 Flow RGB+. Questi spaziosi mid tower a doppia camera sono ideali per build ad alte prestazioni, con supporto per radiatori fino a 420 mm nella parte superiore e anteriore, pannelli mesh ottimizzati per l’airflow e ventole inclinate nell'angolo anteriore destro. Il design angolare, ispirato al best-seller H6 Flow, aiuta a dirigere l'aria fredda dove è più necessaria. Il pannello in vetro temperato mette in mostra i componenti, mentre il supporto posteriore per la scheda madre consente un look pulito e privo di cavi.

L'H9 Flow RGB+ è stato progettato per consentire una configurazione RGB semplice e immediata. Include due ventole F420 RGB Core nella parte anteriore destra e nel pannello inferiore, una ventola RGB Core da 120 mm nella parte posteriore e NZXT Control Hub preinstallato. Se abbinato a un dissipatore RGB Kraken AIO montato sulla parte superiore, l’H9 Flow RGB+ può gestire l’intero sistema di raffreddamento e illuminazione via NZXT CAM.

Per le configurazioni più compatte, il nuovo H3 Flow micro-ATX garantisce un sorprendente airflow. Ispirato al più recente H5 Flow, l ‘H3 Flow è dotato di una copertura per l'alimentatore ottimizzata per il flusso d'aria che migliora l'ingresso della ventola inferiore. Il case supporta GPU full-size e un radiatore anteriore da 280 mm ed è compatibile con schede madri con connettore inverso, offrendo un ingombro ridotto senza compromettere le prestazioni.

Raffreddamento: Kraken rinnovati e nuovi formati da 420 mmLa serie Kraken Plus sostituisce la linea Kraken 2023 con prestazioni termiche migliorate e un processo di installazione semplificato. Disponibile nelle versioni non-RGB e RGB, il Kraken Plus monta la pompa NZXT Turbine e le ventole ad alte prestazioni del Kraken Elite 2024, che garantisco un raffreddamento della CPU migliorato di oltre il 4%*. Il display LCD quadrato da 1,54 pollici visualizza le temperature del sistema in tempo reale, immagini personalizzate e GIF tramite il software NZXT CAM, mentre il singolo cavo di breakout integra sia il controllo delle ventole sia quello dell'illuminazione sui modelli RGB, lavorando senza soluzione di continuità con la ventola single-frame RGB Core a un solo connettore per build più pulite e lineari.

*Basato su test di resistenza termica del Kraken Plus 280 rispetto al Kraken 280 (2023) utilizzando il metodo Intel Open Bench.

Il Kraken Elite 420 RGB amplia la linea AIO di punta con il radiatore più grande e potente di NZXT. Progettato per i case che supportano radiatori da 420 mm, è dotato di uno splendido display LCD da 2,36 pollici personalizzabile, offre un'esperienza di installazione intuitiva e monta la nuova F420 RGB Core, una tripla ventola da 140 mm a telaio singolo che garantisce un flusso d'aria intenso, un'illuminazione vivace e una connettività a singolo cavo.

F420 RGB Core è disponibile anche come ventola indipendente ed è preinstallata nei più recenti case H9 Flow RGB e H9 Flow RGB+. Garantisce un raffreddamento ad alte prestazioni e un'illuminazione brillante, riducendo al contempo l'ingombro del telaio con un minor numero di viti, cavi e connettori.

Pressi e disponibilitàL'intera gamma è disponibile da subito su NZXT.com e presso i principali rivenditori NZXT di tutto il mondo. I prezzi e la disponibilità possono variare a seconda della regione.

Case

H9 Flow –179.90 €H9 Flow RGB –219.90 €H9 Flow RGB+ –299.90 €H3 Flow –79.99 €

Dissipatori

Kraken Plus 240 –149.99 €Kraken Plus 280 –169.99 €Kraken Plus 360 –189.99 €Kraken Plus 240 RGB –189.99 €Kraken Plus 360 RGB –229.99 €Kraken Elite 420 RGB –344.99 €

Ventole

F420 RGB Core – 74.99 €