Recensione di Eternal Strands per PS5

Eternal Strands è un titolo che mescola un'intensa azione in terza persona con una profonda componente narrativa. Nei panni di Brynn, una giovane Tessitrice dotata di abilità magiche uniche, ci troviamo a fronteggiare creature gigantesche e a esplorare un mondo ricco di segreti e misteri. Grazie a un sistema fisico avanzato e a dinamiche di gioco interattive, il titolo promette di spingere l'interattività del gameplay a nuovi livelli. Ma quanto riesce a mantenere le sue ambiziose promesse?

La Storia

La trama di Eternal Strands ruota intorno alla missione di Brynn per liberare Dynevron, la culla della cultura del suo popolo, da una minaccia che incombe sul suo equilibrio magico e naturale. Il mondo è sull'orlo della rovina, e la protagonista si avventura tra rovine di civiltà perdute, bestie torreggianti e segreti dimenticati. L'intreccio narrativo esplora temi di eredità culturale, sacrificio e resilienza.

I dialoghi sono ben scritti, e il cast di personaggi secondari arricchisce la narrazione con prospettive diverse e motivazioni uniche. Ogni incontro, sia con gli alleati che con gli avversari, contribuisce a costruire un senso di scoperta e coinvolgimento. La trama si evolve in modo significativo grazie al ritorno periodico al campo base, dove il mondo di gioco prende vita attraverso le interazioni con i personaggi.

Gameplay

Eternal Strands è un titolo ricco e variegato, che garantisce un'esperienza coinvolgente e stimolante per i giocatori. Il gameplay si distingue per la combinazione di combattimenti dinamici, esplorazione libera e un sistema di fisica avanzato che permette un'interazione profonda con l'ambiente circostante.

Il sistema di combattimento di Eternal Strands offre una fusione tra attacchi corpo a corpo e l'uso strategico della magia. Brynn può utilizzare il suo mantello magico per incanalare diverse forme di energia, come fiamme ardenti, ghiaccio gelido e forza telecinetica. Queste abilità permettono di affrontare i nemici in modi creativi, ad esempio congelando gli avversari per rallentarli o incendiando l'ambiente circostante per infliggere danni nel tempo. La telecinesi consente di lanciare oggetti presenti nell'ambiente contro i nemici, aggiungendo una dimensione tattica agli scontri. Un aspetto distintivo del combattimento è l'interazione con l'ambiente: l'uso frequente di abilità legate al fuoco può rendere un'area più arida e innescare incendi che si propagano rapidamente attraverso la vegetazione, mentre le abilità di ghiaccio possono congelare superfici e nemici, influenzando la dinamica degli scontri.

L'esplorazione in Eternal Strands è caratterizzata da una libertà significativa, grazie alla capacità di Brynn di scalare qualsiasi superficie nel mondo di gioco. Le abilità magiche non solo sono fondamentali nei combattimenti, ma giocano un ruolo cruciale nell'esplorazione: Brynn può creare ponti di ghiaccio per attraversare baratri, bruciare ostacoli con il fuoco o utilizzare la telecinesi per lanciarsi oltre grandi distanze. Questo approccio incoraggia i giocatori a sperimentare e a trovare soluzioni creative per superare le sfide ambientali. Nel corso dell'avventura, i giocatori affrontano nove Boss distinti, ognuno situato in diverse regioni del mondo di gioco. Questi scontri richiedono spesso di scalare i corpi dei boss per colpire i loro punti deboli, combinando abilità di combattimento e piattaforme. Una volta sconfitti, i Boss rilasciano nuove abilità magiche che ampliano le opzioni di combattimento ed esplorazione di Brynn.

Man mano che i giocatori avanzano nel gioco, possono potenziare le abilità di Brynn e personalizzare il suo arsenale. Le armi e le armature possono essere incantate utilizzando materiali raccolti dai nemici sconfitti, permettendo ai giocatori di adattare l'equipaggiamento al proprio stile di gioco. Questo sistema di progressione incentiva l'esplorazione e la sperimentazione, offrendo una profondità aggiuntiva all'esperienza complessiva.

Comparto Tecnico

Visivamente, Eternal Strands è un buon titolo. Il mondo di Dynevron è ricco di dettagli e diversità ambientale. Le foreste, i canyon e le rovine emanano un senso di meraviglia, mentre le creature nemiche sono disegnate con un’attenzione maniacale al dettaglio. Gli effetti visivi legati agli incantesimi – come le fiamme che si propagano o il ghiaccio che congela intere aree – sono ben realizzate e integrati nel gameplay. L'illuminazione ray-traced e le texture ad alta risoluzione contribuiscono a creare un mondo immersivo e realistico. Le animazioni dei personaggi sono fluide, sebbene in alcune situazioni le espressioni facciali possano apparire leggermente rigide, influenzando leggermente l'impatto emotivo di determinate scene. Il gioco, sviluppato utilizzando l'Unreal Engine 5, sfrutta bene le capacità hardware avanzate della PS5 offrendo un'esperienza di gioco fluida e visivamente molto bella da vedere.

La colonna sonora è un vero punto di forza: i temi orchestrali si adattano alle diverse fasi del gioco, sottolineando momenti di tensione, esplorazione e trionfo. Il doppiaggio (non in italiano), in particolare quello di Brynn, è eccellente, e i suoni ambientali – dal crepitio del fuoco al sibilo del vento – arricchiscono l'immersione. Gli effetti sonori, come il ronzio del tempo che si riavvolge o il clangore delle battaglie, arricchiscono ulteriormente l'esperienza, contribuendo a un'immersione completa nel mondo di gioco.

Conclusioni

Eternal Strands è un’esperienza avvincente che combina una narrazione profonda con un gameplay dinamico e un mondo visivamente mozzafiato. Le innovazioni legate al sistema fisico e alla manipolazione dell'ambiente rendono ogni combattimento e ogni esplorazione un’esperienza unica, mentre la componente narrativa garantisce un coinvolgimento emotivo. Un titolo imperdibile per chi cerca un mix di azione, esplorazione e narrazione in un mondo ricco di possibilità. Consigliato agli amanti del genere!

Voto Finale 8.5/10

Pro

Sistema di combattimento innovativo e interattivo

Ambientazioni ricche

Narrazione ben strutturata

Colonna sonora emozionante

Contro

La curva di difficoltà può essere impegnativa

Alcune sezioni esplorative potrebbero risultare ripetitive

