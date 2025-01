Quasi 1.200 migranti arrestati in un giorno negli Stati Uniti: Trump difende misure contro criminali e trafficanti

Quasi 1.200 migranti sono stati arrestati in un solo giorno negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato da Nbc News, l’Immigration and Customs Enforcement (Ice) ha trattenuto 1.179 persone domenica, superando i 956 arresti ufficialmente comunicati dall’agenzia sul proprio account di 'X'. Tra le persone fermate, solo 613, pari al 52%, sono classificate come "arresti penali". Le restanti comprendono individui senza autorizzazione legale negli Stati Uniti, che non hanno commesso reati diversi dall’ingresso irregolare nel paese.

Secondo un funzionario americano, otto dei fermati erano considerati "i peggiori criminali", tra cui due membri di una gang. Tuttavia, almeno 566 persone erano prive di precedenti penali o accuse gravi. Essere clandestini è un reato civile negli Stati Uniti e diventa penale solo per chi rientra illegalmente dopo un’espulsione. Non è chiaro se qualcuno dei 566 trattenuti fosse già stato espulso in precedenza.

Il presidente Donald Trump ha giustificato il trattamento riservato ai migranti, molti dei quali sono stati rimpatriati con le catene ai polsi. Trump ha dichiarato: "Sono assassini, signori della droga e membri di bande", riferendosi in particolare a criminali e capi di organizzazioni illegali. Parlando a un evento repubblicano in Florida, ha elogiato la collaborazione della Colombia, che ha accettato il rimpatrio dei suoi cittadini dopo che gli Stati Uniti avevano imposto dazi commerciali. "Io e il segretario di Stato Marc Rubio abbiamo fatto un ottimo lavoro, insieme al consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz", ha affermato Trump.

Il presidente ha inoltre risposto alle critiche relative al trasporto dei detenuti in catene, definendole necessarie per garantire la sicurezza: "Queste persone sono assassini, signori della droga e membri di gang. Preferireste essere il pilota di un aereo con 300 criminali a bordo senza misure di sicurezza adeguate? Non sarebbe una situazione sicura per nessuno", ha concluso Trump, sottolineando la necessità di proteggere i cittadini americani.

