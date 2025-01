TikTok, Microsoft in trattative per acquisizione: Trump conferma interesse

Donald Trump ha confermato che Microsoft è tra le aziende americane in trattativa per acquisire TikTok. Rispondendo a una domanda dei giornalisti, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato: "Direi di sì", facendo riferimento all'interesse del colosso tecnologico. Trump ha aggiunto che molte altre aziende hanno manifestato un forte interesse nei confronti della piattaforma.

Nei giorni scorsi, il presidente ha firmato un ordine esecutivo che proroga di 75 giorni, fino al 19 gennaio, il bando nei confronti di TikTok, a meno che la società cinese ByteDance non venda le sue operazioni negli Stati Uniti per motivi di sicurezza nazionale. Il governo degli Stati Uniti ha avviato colloqui con diverse parti interessate a un'acquisizione, con l'obiettivo di definire il futuro di TikTok entro 30 giorni. Trump ha confermato di aver discusso con diversi interlocutori e ha sottolineato l'interesse crescente nei confronti della piattaforma.

Una decisione finale sulla questione verrà presa nei prossimi 30 giorni, con il Congresso che ha stabilito un termine di 90 giorni per completare l'operazione.

TikTok oscurato negli Usa: Trump promette una soluzione per salvare l'app - L'app di TikTok ha smesso di funzionare negli Stati Uniti, come previsto dall'entrata in vigore di una legge che ne impone il bando. Gli utenti americani visualizzano un messaggio che recita: "Scusate, TikTok non è disponibile in questo momento. Una legge per il bando è entrata in vigore negli Stati Uniti.

TikTok vietato negli Stati Uniti: Corte Suprema conferma la legge, Trump rivendica la decisione finale - TikTok sarà vietato negli Stati Uniti a partire da domenica 19 gennaio 2025. La Corte Suprema ha confermato la legge approvata dal Congresso e firmata da Joe Biden lo scorso aprile, respingendo il ricorso presentato dalla piattaforma di proprietà cinese ByteDance.

Trump valuta ordine esecutivo per sospendere il bando su TikTok e invita il Ceo all'insediamento - Donald Trump sta considerando un ordine esecutivo per sospendere il bando su TikTok per 60-90 giorni, da firmare subito dopo il suo insediamento di lunedì. La legge attuale, approvata con sostegno bipartisan, obbliga ByteDance a vendere la piattaforma per evitare il bando negli Stati Uniti, ma la sospensione permetterebbe di negoziare una soluzione alternativa.