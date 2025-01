Arrestato Paolo Aurelio Errante Parrino: Referente di Matteo Messina Denaro al Nord

Arrestato oggi, 27 gennaio, Paolo Aurelio Errante Parrino, ritenuto il principale referente del boss Matteo Messina Denaro nel Nord Italia. Il 77enne, considerato il "punto di riferimento del Mandamento di Castelvetrano" nell'area lombarda, è stato fermato mentre si recava all'ospedale di Magenta per un ricovero. Errante Parrino era irreperibile dal 25 gennaio, dopo che la Cassazione aveva respinto il suo ricorso e autorizzato l'ordine di carcerazione.

Condannato in passato a dieci anni per associazione mafiosa, Errante Parrino è indicato come "uomo d'onore" della famiglia di Castelvetrano, con compiti di pianificazione strategica e decisionale per conto dell'associazione mafiosa. Secondo i pm dell'antimafia, svolgeva un ruolo chiave come raccordo tra il sistema mafioso lombardo e i vertici di Cosa nostra, inclusi contatti diretti con Matteo Messina Denaro, veicolando informazioni cruciali per le attività illecite.

L'inchiesta 'Hydra', condotta dalla Dda di Milano, coinvolge oltre 150 indagati, ma una parte delle accuse era stata ridimensionata nell'ottobre 2023 dal gip Tommaso Perna. Quest'ultimo non aveva accolto l'ipotesi di un presunto patto tra mafia, 'ndrangheta e camorra in Lombardia, respingendo 140 richieste di arresti e disponendo il carcere solo per 11 indagati. Tuttavia, la procura ha continuato a fare ricorso, ottenendo nuovi ordini di arresto, tra cui quello per Errante Parrino, confermato dalla Cassazione il 24 gennaio.

