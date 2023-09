Meloni a Malta: Nuova Proposta per le ONG e la Gestione dei Migranti nel Patto sulla Migrazione

Nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Malta in concomitanza con il vertice Med9, il primo ministro Giorgia Meloni ha commentato la posizione del governo tedesco in merito alle regole sulle organizzazioni non governative (ONG) e ha avanzato una proposta di emendamento. L'emendamento suggerisce che il paese responsabile dell'accoglienza dei migranti trasportati da navi ONG dovrebbe essere quello della bandiera della nave.

La dichiarazione di Meloni si inserisce all'interno del dibattito sullo stallo riguardante il regolamento delle crisi, parte integrante del Patto sulla Migrazione e sull'asilo. La leader italiana ha espresso comprensione per la posizione del governo tedesco, ma ha indicato la necessità di considerare alternative nell'affrontare la gestione dei migranti.

La proposta di emendamento rappresenta un tentativo di trovare una soluzione che possa soddisfare le diverse prospettive degli stati membri riguardo all'accoglienza e alla distribuzione dei migranti. Meloni ha sottolineato l'importanza di un approccio cooperativo per affrontare le sfide migratorie, sottolineando che la proposta è volta a bilanciare le responsabilità tra i paesi coinvolti.

Il confronto in corso sulle regole delle ONG e sulle questioni legate alla migrazione evidenzia la complessità degli sforzi per raggiungere un consenso all'interno dell'Unione Europea. Il Patto sulla Migrazione e l'asilo rimane al centro delle discussioni, con i leader europei che cercano di conciliare le diverse opinioni nazionali per creare una politica comune efficace.

La proposta di Meloni rappresenta un ulteriore passo verso la ricerca di soluzioni praticabili e condivise per affrontare le sfide migratorie nell'ambito dell'Unione Europea. La discussione in corso riflette l'impegno continuo dei leader europei nel trovare un terreno comune per gestire in modo equo e efficiente la questione complessa dei migranti.

