Sinner dopo il trionfo agli Australian Open 2025: Non so se andrò al Quirinale per la cerimonia da Mattarella

Jannik Sinner si conferma il numero uno del tennis azzurro vincendo il suo terzo titolo Slam agli Australian Open 2025, battendo in finale Alexander Zverev. Questo trionfo segue quello dello scorso anno a Melbourne, consolidando la sua posizione tra i grandi del tennis mondiale. Mercoledì 29 gennaio, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ospiterà una cerimonia al Quirinale per celebrare i successi del tennis italiano, ma Sinner ha dichiarato di non essere sicuro di partecipare: "Non so ancora se andrò, devo decidere", ha detto il tennista durante uno shooting fotografico con il trofeo.

Ripercorrendo la vittoria di Melbourne, Sinner ha sottolineato l’importanza di ogni Slam: "Vincere gli Australian Open per la seconda volta è speciale. Ogni Slam ha una storia diversa e le sue difficoltà. La prima vittoria è un sollievo, ti fa capire i traguardi possibili. Il secondo te lo godi di più, e così i successivi." Dopo il successo, l’atleta si è preso un momento per celebrare con i suoi cari: "Ho sentito subito i miei genitori per sapere se tutto andava bene a casa. Poi siamo andati a cena con mio fratello, è stato un momento speciale. È importante prendersi del tempo per noi stessi, soprattutto dopo due settimane intense."

Sinner ha anche parlato del suo gesto di conforto verso Zverev, che ha perso la sua terza finale Slam in carriera: "Noi giocatori sentiamo di più il dolore delle sconfitte rispetto alla gioia delle vittorie. Per Sascha è stato un momento difficile, ho cercato di incoraggiarlo perché merita di vincere uno Slam."

Ora il tennista italiano si concederà una pausa: "Mi prenderò un po' di tempo libero, poi tornerò ad allenarmi e a concentrarmi sui prossimi tornei importanti. È essenziale trovare un equilibrio tra lavoro sul campo e vita personale."

