Daredevil: Rinascita - ecco i prodotti Funko

Il 5 marzo 2025 è una data da segnare in calendario. Dopo tanta attesa, arriva in Italia su Disney+ la serie tv Daredevil: Rinascita, che riporterà sullo schermo il Diavolo di Hell’s Kitchen.

Per prepararsi al meglio, sullo store ufficiale funkoeurope.com ci sono tantissimi prodotti Pop! e Loungefly dedicati a Daredevil che permetteranno di rendere ancora più “marvellous” la propria collezione.

Dai classici bobblehead in vinile a quelli inseriti nelle speciali teche protettive, fino al mini zaino e portafoglio Loungefly, per essere sempre pronti a dare la caccia ai cattivi e far trionfare la giustizia!

FUNKO CELEBRA IL POKÉMON DAY - Il 27 febbraio è il Pokémon Day, il giorno in cui tutto il mondo celebra gli adorabili personaggi arrivati nel 1996.Quale modo migliore per festeggiare, se non con i prodotti ufficiali Funko a tema Pokémon?Sullo store ufficiale funkoeurope.com ce n’è per tutti i gusti: dai Pop! dedicati ai Pokémon della prima e storica generazione, come Pikachu, Squirtle, Bulbasaur e Charmander, fino a quelli della nona generazione, come il simpaticissimo Quaxly.

FUNKO CELEBRA SAN VALENTINO - FUNKO CELEBRA SAN VALENTINO CON I SUOI PRODOTTI ESCLUSIVISan Valentino è il giorno dell'anno in cui si celebra l'amore. Le sue origini risalgono addirittura ai tempi dell'Impero Romano, ed oggi è una delle feste più attese da tutte le coppie. Per l'occasione, Funko celebra la Festa degli Innamorati con i suoi prodotti più iconici: dai Pop! in vinile dall’irresistibile colore rosa, agli zaini e accessori della linea di abbigliamento e indossabili Loungefly.

FUNKO - arrivano i prodotti dedicati a Captain America: Brave New World - Il 12 febbraio arriverà al cinema Captain America: Brave New World, nuovo film del Marvel Cinematic Universe con protagonista Sam Wilson, il nuovo Capitan America. Per prepararsi al meglio, sullo store ufficiale funkoeurope.com è arrivata la collezione di Pop! e Loungefly dedicata al film! Da Capitan America a Thaddeus Ross, dal nuovo Falcon al misterioso The Leader, i Pop! dedicati a Captain America: Brave New World rendono omaggio ai principali protagonisti della pellicola.