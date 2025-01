Jannik Sinner trionfa agli Australian Open 2025: battuto Zverev in finale

Jannik Sinner conquista gli Australian Open 2025, confermandosi numero uno al mondo. Il tennista azzurro, oggi 26 gennaio, supera il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4), 6-3 in 2 ore e 40 minuti, aggiudicandosi il suo secondo titolo consecutivo a Melbourne e il terzo Slam della carriera, dopo gli Australian Open e gli US Open 2024.

Il 23enne altoatesino gioca una partita impeccabile, vincendo per la terza volta in sette confronti diretti contro Zverev. Non concede alcuna palla break e mantiene un rendimento straordinario al servizio, vincendo sei game a zero sul proprio turno e ottenendo oltre l'80% di punti con la prima. Zverev, invece, commette più di 20 errori con il dritto, un aspetto decisivo che lo penalizza pesantemente contro il miglior giocatore del pianeta.

Nel primo set, Sinner parte forte, conquistando i primi due game e chiudendo 6-3 senza mai concedere palle break. Zverev, invece, deve fare i conti con un dritto poco efficace e si affida al servizio per rimanere in partita, ma cede nel nono game, permettendo a Sinner di chiudere il parziale.

Il secondo set si rivela più equilibrato. Zverev resiste annullando due palle break, ma nel decimo game Sinner affronta il primo momento di difficoltà, risolvendolo grazie a tre prime incisive. Il tie-break si decide su pochi punti: un nastro fortunato e un servizio solido permettono all’italiano di chiudere 7-4.

Nel terzo set, Zverev accusa il colpo e Sinner alza ulteriormente il livello. Aggressivo in risposta, l’azzurro ottiene il break nel sesto game e consolida il vantaggio con un turno di servizio perfetto nel settimo. Sul 5-3, Sinner chiude il match e si riconferma campione agli Australian Open.

Con questa vittoria, Sinner raggiunge il 19esimo titolo in carriera e continua a scrivere la storia del tennis mondiale.

Quanto guadagna Jannik Sinner con la vittoria?

Questo successo conferma il dominio del tennista italiano, già vincitore dello Slam lo scorso anno. Prima di questa vittoria, Sinner aveva accumulato 37,2 milioni di dollari in premi in carriera, cifra ora ulteriormente incrementata grazie al ricco montepremi offerto dal torneo.

L'edizione 2025 degli Australian Open ha presentato un montepremi complessivo di 96,5 milioni di dollari australiani, equivalenti a circa 58 milioni di euro, con un incremento di quasi 10 milioni rispetto al 2024. La vittoria di Sinner gli ha fruttato 3,5 milioni di dollari australiani, pari a circa 2,1 milioni di euro.

Ecco i premi previsti nei vari turni:

Semifinali: 1.100.000 dollari australiani (circa 661mila euro)

Quarti di finale: 665.000 dollari australiani (circa 400mila euro)

Ottavi di finale: 420.000 dollari australiani (circa 252mila euro)

Terzo turno: 290.000 dollari australiani (circa 174mila euro)

Secondo turno: 200.000 dollari australiani (circa 120mila euro)

Primo turno: 132.000 dollari australiani (circa 79mila euro)

Grazie a questo successo, i premi in carriera del numero uno del mondo raggiungono quota 39,3 milioni di dollari, ma questa cifra rappresenta solo una parte del valore complessivo dell’atleta. Sinner è uno degli sportivi più ricercati dagli sponsor a livello globale. È il volto di brand prestigiosi come Nike e Head, mentre il suo nome è associato a marchi di lusso e rilevanza mondiale, tra cui Gucci, Rolex, Lavazza, De Cecco e Fastweb.

