Tragedia a Cernusco Lombardone: 30enne investito e ucciso da un treno sulla Milano-Lecco

Un uomo di 30 anni è morto travolto da un treno nella serata di sabato 25 gennaio mentre attraversava i binari nei pressi della stazione di Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco. L’incidente è avvenuto lungo la linea ferroviaria Milano-Lecco via Carnate e la regionale Milano-Lecco-Sondrio, due tra le tratte più trafficate della Lombardia.

La dinamica esatta dell’accaduto resta ancora poco chiara, ma non sembrerebbe trattarsi di un gesto volontario. Il giovane si trovava sui binari in un’area dove la ferrovia attraversa campi nella zona settentrionale al confine con Merate. Il treno che lo ha investito viaggiava in direzione Lecco.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) con un’automedica e un’autoinfermieristica, ma per l’uomo non è stato possibile fare nulla. Il suo corpo è stato identificato grazie al ritrovamento della patente di guida, dato che l’impatto lo aveva reso irriconoscibile.

L’incidente ha causato disagi alla circolazione ferroviaria lungo le tratte interessate, aumentando la difficoltà per i pendolari della zona.

