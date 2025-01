Da noi… a Ruota Libera: gli ospiti di Francesca Fialdini oggi, domenica 26 gennaio

Oggi, domenica 26 gennaio, torna l'appuntamento con Da noi… a Ruota Libera, il programma condotto da Francesca Fialdini, in onda alle 17.20 su Rai 1. Prodotto dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, il format ospita volti noti del panorama artistico e culturale italiano.

Tra gli ospiti di oggi ci sarà Elena Sofia Ricci, protagonista su Rai 1 con il film tv La farfalla impazzita, in onda il 29 gennaio in prima serata. L'attrice interpreta Giulia Spizzichino, ebrea romana sopravvissuta allo sterminio nazista della sua famiglia, in occasione del Giorno della Memoria.

In studio anche Nek, co-conduttore del talent show Dalla strada al palco insieme a Bianca Guaccero, in onda ogni venerdì su Rai 1. Il programma è dedicato alla scoperta dei migliori artisti di strada in Italia.

Spazio poi a Eleonora Daniele, autrice del libro Ma siamo tutti matti? Storie di malati mentali, delle loro famiglie e di un sistema che è rimasto a guardare, che affronta un tema delicato e di grande attualità.

Infine, sarà ospite Giorgia Cardinaletti, giornalista, conduttrice e volto del Tg1, che racconterà il suo percorso professionale e le sfide legate alla sua carriera nel mondo dell’informazione.

