Anticipazioni Che Tempo Che Fa: Ospiti del 26 Gennaio, Liliana Segre, Claudio Baglioni e Altri Grandi Nomi

Oggi, domenica 26 gennaio, a partire dalle 19.30, torna Che Tempo Che Fa, in diretta sul Nove e in streaming su Discovery+. Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck e una squadra di volti noti come Ornella Vanoni, Nino Frassica, Diego Abatantuono, Mara Maionchi, Max Giusti, Ubaldo Pantani, Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Simona Ventura, presenta una serata ricca di ospiti eccezionali.

In occasione della vigilia del Giorno della Memoria, sarà presente la Senatrice a vita Liliana Segre, insieme alla scrittrice e poetessa Edith Bruck, per un momento di riflessione importante. Tra i protagonisti, Claudio Baglioni, amatissimo cantautore, impegnato con il suo tour "Piano di volo solo Tris", che toccherà i più prestigiosi teatri lirici italiani con oltre 110 concerti previsti fino a dicembre 2024. La tournée rappresenta la terza parte del progetto live "Solo", iniziato nel 2022, a coronamento di una carriera straordinaria che ha visto oltre 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Tra gli altri ospiti, Giulio Napolitano, che presenta il libro Il mondo sulle spalle, dedicato al padre Giorgio Napolitano; Francesco Piccolo, autore del saggio Son qui: m’ammazzi; lo scrittore Antonio Scurati, vincitore di premi letterari prestigiosi come lo Strega e il Campiello; e Coez, che si esibirà dal vivo con il brano Mal di te, tratto dal suo prossimo album. Sarà presente anche Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, e Massimo Giannini, editorialista de La Repubblica.

La serata si concluderà con l’appuntamento fisso de Il Tavolo, arricchito dalla partecipazione di Ivana Spagna, che presenta il singolo T’amo t’amo t’amo, rivisitazione di Easy Lady; Dino Abbrescia, attore del film 10 giorni con i suoi; Alba Parietti; Gianluca Torre, volto di Casa a Prima Vista e del podcast Casa Perfetta; e Giucas Casella, per momenti di intrattenimento.

