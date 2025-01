Presidente Donald Trump: Credo che prenderemo il controllo della Groenlandia

Donald Trump ribadisce il suo impegno per l'acquisizione della Groenlandia, dichiarando di essere convinto che gli Stati Uniti prenderanno il controllo del territorio.

Il presidente ha espresso di recente il suo rinnovato interesse per la Groenlandia, un'autonoma regione danese con circa 57.000 abitanti, e ha affermato che i residenti desiderano unirsi agli Usa. Durante un'intervista sull'Air Force One, Trump ha dichiarato: "Penso che ce la faremo".

Questi commenti seguono le dichiarazioni della scorsa settimana del primo ministro danese, Mette Frederiksen, che ha sottolineato che la Groenlandia non è in vendita. Trump, che aveva già sollevato la possibilità di acquistare la Groenlandia nel 2019, ha definito il controllo dell'isola artica una "necessità assoluta" per la sicurezza internazionale.

