Australian Open: Bolelli e Vavassori sconfitti in finale da Heliovaara e Patten

Simone Bolelli e Andrea Vavassori, coppia italiana numero 3 del ranking ATP, non sono riusciti a conquistare il titolo di doppio maschile agli Australian Open. I due azzurri, finalisti anche lo scorso anno e alla loro terza finale in un torneo del Grande Slam, sono stati battuti dalla coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten, campioni in carica di Wimbledon e teste di serie numero 6 del seeding.

Il match, durato oltre tre ore, ha visto gli italiani partire bene vincendo il primo set al tie-break con un incredibile 18-16. La rimonta degli avversari, però, si è concretizzata nei successivi due set, vinti con i punteggi di 6-7 (5-7) e 3-6. Nonostante la sconfitta, Bolelli e Vavassori confermano il loro ruolo di protagonisti nel panorama internazionale del tennis di doppio.

