Madison Keys conquista il suo primo titolo del Grande Slam agli Australian Open 2025

Madison Keys, 29enne statunitense e testa di serie numero 19, ha trionfato agli Australian Open 2025, ottenendo il suo primo titolo del Grande Slam. In finale, ha sconfitto la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo e campionessa in carica, con il punteggio di 6-3, 2-6, 7-5, in una partita durata 2 ore e 2 minuti.

Questo successo segna una pietra miliare nella carriera di Keys, che aveva raggiunto la sua unica precedente finale in un major agli US Open del 2017. Durante il torneo, Keys ha mostrato una forma eccezionale, eliminando giocatrici di alto livello come Danielle Collins, Elena Rybakina, Elina Svitolina e Iga Swiatek, quest'ultima sconfitta in semifinale.

Con questa vittoria, Keys è diventata la prima tennista dai tempi di Serena Williams nel 2005 a battere sia la numero 1 che la numero 2 del mondo nello stesso Slam. Inoltre, è la prima giocatrice dal 2009 a realizzare questa impresa in un major.

Sabalenka, che puntava al suo terzo titolo consecutivo a Melbourne, ha lottato duramente ma non è riuscita a prevalere. Dopo la partita, ha elogiato Keys per la sua prestazione eccezionale e ha riconosciuto il duro lavoro che l'ha portata a questo successo.

Durante la cerimonia di premiazione, una commossa Keys ha ringraziato il suo team per il supporto costante e ha espresso la sua gioia per aver finalmente raggiunto questo traguardo tanto desiderato. Ha sottolineato l'importanza della fiducia del suo staff nei momenti difficili e ha dedicato la vittoria a loro.

Questo trionfo agli Australian Open 2025 rappresenta un momento storico per Madison Keys, consolidando la sua posizione tra le migliori tenniste del mondo e aprendo nuove prospettive per il futuro della sua carriera.

