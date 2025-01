Chi è Giacomo Giorgio: carriera, curiosità e ospitata a Verissimo dell'attore di Mare Fuori

Giacomo Giorgio, celebre per il ruolo di Ciro nella serie di successo Mare Fuori, sarà ospite oggi, sabato 25 gennaio, nello studio di Verissimo, dove si racconterà a Silvia Toffanin. Nato nel 1998, l'attore napoletano ha coltivato la passione per la recitazione fin da bambino. A soli 9 anni si trasferisce a Milano, dove si avvicina al metodo Stanislavskij e inizia a recitare in alcune compagnie teatrali.

A 17 anni decide di trasferirsi a Roma per perseguire il sogno di diventare attore. Dopo i primi passi nel cinema con i film Non c’è campo di Federico Moccia (2017) e The Happy Prince di Rupert Everett, la sua carriera subisce una svolta nel 2020 con il ruolo di Ciro Ricci in Mare Fuori, uno dei personaggi più iconici della serie targata Rai.

Successivamente, torna sul grande schermo interpretando il poliziotto Zeman nei film Diabolik - Ginko all’attacco! e Diabolik - Chi sei?, entrambi diretti dai Manetti Bros. Giorgio ha partecipato anche a serie di successo come Sopravvissuti, accanto a Lino Guanciale, e alla miniserie Per Elisa – Il caso Claps, disponibile su Netflix.

In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, l'attore ha espresso il desiderio di continuare a lavorare in progetti apprezzati dal pubblico, puntando anche a prestigiosi riconoscimenti come l'Oscar o il David di Donatello.

Oltre alla recitazione, Giacomo Giorgio si dedica alla musica e suona chitarra e pianoforte. Per quanto riguarda la vita privata, l'attore è molto riservato. In passato si è parlato di un presunto flirt con l'attrice Beatrice Vendramin, mai confermato da entrambe le parti.

