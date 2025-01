Bolelli-Vavassori vs Heliovaara-Patten: Finale Australian Open 2025, orario, precedenti e dove vederla

In attesa di Jannik Sinner, l'Italia si prepara a vivere un'altra finale agli Australian Open 2025. Oggi, sabato 25 gennaio, si disputa la finale del tabellone di doppio maschile che vede protagonisti gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro la coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e il britannico Henry Patten. Per Bolelli e Vavassori si tratta della seconda finale consecutiva a Melbourne, con l'obiettivo di conquistare il trofeo.

Il match è in programma come secondo incontro della giornata, a partire dalle 9:30 ora italiana, dopo la finale del tabellone femminile. Nei precedenti scontri diretti tra le due coppie, il bilancio è in perfetta parità, con una vittoria per parte.

La partita sarà trasmessa su Eurosport, con copertura in diretta sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD. Sarà inoltre possibile seguire lo streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e Dazn.

Finale Australian Open 2025: Sabalenka contro Keys - Oggi, sabato 25 gennaio 2025, Aryna Sabalenka e Madison Keys si affronteranno nella finale femminile dell'Australian Open presso la Rod Laver Arena. L'incontro è programmato per le ore 9:30. Nei precedenti confronti diretti, Sabalenka ha prevalso su Keys in quattro occasioni su cinque.

Jannik Sinner vola in finale agli Australian Open 2025: battuto Shelton in semifinale - Jannik Sinner conquista la finale agli Australian Open 2025 dopo aver sconfitto Ben Shelton in semifinale con un netto 7-6 (7-2), 6-2, 6-2 in 2h35'. Il numero 1 del mondo, che difende il titolo, ha dominato l'americano, numero 21 del tabellone, superando una fase iniziale difficile nel primo set.

Djokovic, ritiro dall'Australian Open e futuro incerto: Voglio vincere ancora - Novak Djokovic, 37 anni, ha dovuto ritirarsi durante la semifinale dell'Australian Open contro Alex Zverev a causa di un infortunio muscolare. L'ex numero uno del mondo ha ammesso che la sua presenza futura a Melbourne e la prosecuzione della carriera non sono certe.