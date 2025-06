Ibrahimovic in vacanza segna in rovesciata e scatena la rabbia dei tifosi del Milan

Zlatan Ibrahimovic si gode i primi giorni d’estate, ma il video pubblicato sui social non è stato accolto con entusiasmo dai tifosi del Milan. L’ex attaccante svedese, oggi dirigente rossonero, ha condiviso su Instagram una clip in cui, in costume da bagno e immerso in una piscina, si esibisce in una spettacolare rovesciata in una porta immaginaria tra due alberi. Accompagnata da una sola parola, “Still” (“Ancora”), la pubblicazione intendeva sottolineare come l’ex bomber sia ancora in grande forma, nonostante il ritiro dal calcio giocato.

La performance acrobatica non è però piaciuta a molti tifosi milanisti, che si sono scatenati con critiche feroci nei commenti, sia su Instagram che su X. I malumori si sono intensificati negli ultimi mesi, soprattutto dopo il deludente nono posto della scorsa stagione, che ha escluso il Milan dalle competizioni europee. Anche la Curva Sud ha espresso più volte il proprio dissenso nei confronti dell’operato di Ibrahimovic nel nuovo ruolo da dirigente.

La nuova carriera dell’ex numero 11 è iniziata ufficialmente come Senior Advisor di RedBird, il fondo statunitense proprietario del club, guidato da Gerry Cardinale. Ma per molti tifosi, il suo contributo finora è stato poco concreto. "Per andare in vacanza prima bisognerebbe lavorare", scrive un utente su X. E ancora: "Ma non lavora mai?", "Tutti sono concentrati sul calciomercato, e lui gioca in piscina?", "Ha perso tutta la credibilità che aveva", "Forse era meglio come attaccante che come dirigente", fino a "Rimanga lì a godersi la pensione".

L’arrivo imminente di Massimiliano Allegri in panchina non sembra aver rasserenato l’ambiente. Il clima tra tifosi e dirigenza resta teso, e il gesto social di Ibrahimovic ha contribuito ad alimentare le polemiche in un momento particolarmente delicato per il club.