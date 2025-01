Sparking! ZERO si arricchisce con i personaggi di Super Hero

Da oggi nuovi personaggi si uniscono al roster di DRAGON BALL: Sparking! ZERO e arrivano dall’ultimo film uscito, DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO.

I personaggi con cui ora è possibile giocare sono:

Gohan (Super Hero)

Gohan (Super Hero), Super Saiyan

Ultimate Gohan (Super Hero)

Gohan Beast

Piccolo (Super Hero)

Piccolo (Super Hero), Power Awakening

Orange Piccolo

Orange Piccolo (Giant Form)

Gamma 1

Gamma 2

Cell Max

Per il trailer:

https://youtu.be/VRD5P0hi7qo

L’HERO OF JUSTICE Pack Set è in arrivo in DRAGON BALL: Sparking! ZERO ed è parte del Season Pass che conterrà anche altri due DLC incentrati su DRAGON BALL DAIMA. Questo Pack Set è acquistabile anche separatamente.

Inoltre, è stata rilasciata anche una nuova patch dedicata al bilanciamento.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

