DRAGON BALL: Sparking! ZERO - nuovo personaggio giocabile: Shallot

DRAGON BALL: Sparking! ZERO dà oggi il benvenuto a un nuovo personaggio giocabile: Shallot, un personaggio originale creato per il gioco mobile DRAGON BALL LEGENDS.

I fan del gioco mobile possono ora giocare con Shallot in DRAGON BALL: Sparking! ZERO e sperimentare tutta la sua Potenza in battaglie 3D ad alta velocità, mentre gli altri giocatori possono invece scoprire questo personaggio dal passato misterioso e dal potenziale non sfruttato.

Leggi anche DRAGON BALL: SPARKING! ZERO HA VENDUTO OLTRE 5 MILIONI DI COPIE

Questo nuovo DLC è parte del Season Pass con il HERO OF JUSTICE Pack Set e il Dragon Ball Daima: Character Pack 1. Un altro DLC basato su Dragon Ball DAIMA arriverà più avanti.

Guarda Shallot in azione nel trailer:

https://youtu.be/wpW4qdolB2I

DRAGON BALL: Sparking! ZERO è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.