Batterie killer per bambini: 68 decessi in 20 anni, emergenza ingestione e rischi letali

Non c'è oggetto più pericoloso per un bambino di una batteria ingerita. A evidenziarlo è Filippo Torroni, responsabile dell'endoscopia d'urgenza dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. In Toscana, i casi di bambini ricoverati per aver ingerito batterie sono saliti a quattro in soli due mesi. A livello mondiale, negli ultimi 20 anni si sono registrati 68 decessi legati a questo problema, mentre in Italia i casi fatali sono stati tre negli ultimi 15-20 anni.

Torroni spiega che al Bambino Gesù arrivano mensilmente 2-3 casi di ingestione, fortunatamente non gravi. Le batterie a bottone, come le CR2032, sono le più pericolose. Questi dispositivi erogano una scarica elettrica di 3 volt, causando gravi danni ai tessuti biologici, perforazioni degli organi e, in casi estremi, fistole aortiche con esiti fatali.

In caso di ingestione, il consiglio dell'esperto è di somministrare immediatamente miele al bambino, che può ridurre i danni avvolgendo il corpo estraneo e limitando la scarica elettrica. Successivamente, è fondamentale portare il piccolo al pronto soccorso entro due ore, periodo in cui la batteria può provocare danni irreversibili ai tessuti.

Hexagon e Fraunhofer ITWM accelerano il processo di progettazione delle batterie - La nuova soluzione software permette ai dipartimenti di Ricerca & Sviluppo di ridurre i costosi test di laboratorio, simulando le prestazioni elettrochimiche di nuove celle e accelerando così la scoperta di tecnologie avanzate per batterieL’esplorazione virtuale del design rende più semplice comprendere come le modifiche alla morfologia interna di una cella (dimensione delle particelle, forma, superficie) influenzino le prestazioniGrazie a un gemello digitale, i produttori possono ridurre significativamente i costi legati al metodo trial-and-error per comprendere l'effetto che i processi di produzione hanno sulla qualità e sulle prestazioni delle celleHexagon presenta una nuova soluzione per la progettazione delle celle per batteria, che combina la tecnologia di simulazione elettrochimica di Fraunhofer ITWM con i software di simulazione multifisica e di metrologia di Hexagon per velocizzare le fasi di ricerca e sviluppo di nuove celle.

Tra le grandi sfide poste dalla transizione energetica, il riciclo delle batterie agli ioni di litio si è imposto all'attenzione della comunità scientifica.È su questo problema che un gruppo di ricerca della Rice University di Houston, negli Stati Uniti, ha concentrato le proprie energie

