Risparmiate di più sulle batterie LiTime LiFePO4 durante il Black Friday

LiTime, leader mondiale nella fornitura di batterie LiFePO4, si prepara per il grande Sconto del Black Friday dal 6 al 30 novembre. Saranno offerti sconti fino al 50% sulle sue soluzioni di stoccaggio energetico leader del settore. Durante il periodo promozionale esteso, i consumatori avranno numerose opportunità di risparmiare ancora di più sul sito ufficiale di LiTime.

Offerte Anticipate del Black Friday (6-15 novembre)

Durante le Offerte Anticipate del Black Friday, dal 6 al 15 novembre, sarà disponibile una ruota della fortuna. Ogni giorno, ci saranno codici sconto fino al 10% e la possibilità di vincere una stazione di alimentazione portatile o un pannello solare gratuitamente. Possibilità di vincita del 100%!

I consumatori riceveranno 200 punti iscrivendosi alla membership LiTime. I membri possono riscattare un coupon del 6% per 100 punti. Seguici su Instagram, condividi su Facebook, metti "Mi piace" su Facebook, tutto per 50 punti! Si guadagna 1 punto per ogni euro speso in un ordine, e 4000 punti per un pannello solare.

Saldi del Black Friday (16-26 novembre)

Dal 16 al 26 novembre, i Saldi del Black Friday offriranno i prezzi più bassi e gli sconti più elevati dell'anno. Durante questo periodo, gli ordini superiori a €2000 riceveranno un pannello solare gratuito e gli ordini superiori a €3000 una stazione di alimentazione portatile gratuita. Inoltre, i membri LiTime guadagneranno il 150% di punti per ogni ordine. Girate la ruota della fortuna per vincere una stazione di alimentazione portatile e codici sconto fino al 20%.

La batteria più venduta da 12V100Ah a soli €299,99. La mini-batteria più piccola e leggera con la massima densità energetica a soli €319,99. Batteria 12V100Ah TM con protezione da basse temperature a soli €369,99. La potente batteria 12V 230Ah Plus con protezione da basse temperature e BMS da 200A disponibile a soli €849,99.

Saldi del Cyber Monday (27-30 novembre)

L'ultima offerta del Saldi del Cyber Monday sarà valida fino al 30 novembre.

I consumatori hanno tempo fino al 30 novembre per approfittare delle migliori offerte annuali sulle batterie LiTime LiFePO4. Data la crescente domanda di energia affidabile per la casa, il business e il divertimento, non perdete l'occasione di questi eccezionali sconti festivi.

Acquistate e risparmiate di più nel negozio ufficiale LiTime.

