Sciopero nazionale del 25 e 26 gennaio: orari, treni garantiti e informazioni utili

Sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs previsto per il weekend del 25 e 26 gennaio 2025, con possibili disagi alla circolazione ferroviaria. L'agitazione sindacale durerà 24 ore, dalle 21:00 di sabato 25 alle 21:00 di domenica 26 gennaio, coinvolgendo Frecce, Intercity e treni regionali Trenitalia, con possibili cancellazioni totali o parziali. Ritardi e disagi potrebbero verificarsi anche prima e dopo la fine dello sciopero.

Trenitalia invita i passeggeri a consultare fonti ufficiali per verificare l’operatività dei treni prima di mettersi in viaggio. È possibile ottenere informazioni aggiornate tramite l’App Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, i canali social del Gruppo Fs, il numero verde gratuito 800892021, le biglietterie e gli uffici assistenza nelle stazioni, oltre alle agenzie di viaggio convenzionate.

Chi rinuncia al viaggio può richiedere il rimborso in base alle seguenti modalità:

Fino all’orario di partenza del treno prenotato per Frecce e Intercity.

Entro le ore 24:00 del giorno precedente lo sciopero per i treni regionali.

In alternativa, i passeggeri possono riprogrammare il viaggio, compatibilmente con la disponibilità di posti. La lista dei treni garantiti è consultabile sul sito ufficiale Trenitalia.

Sciopero oggi 10 gennaio 2025: disagi nei trasporti e nella scuola in tutta Italia - Il 10 gennaio 2025 segna il primo grande sciopero dell'anno, con significativi disagi nei trasporti e nel settore scolastico. I lavoratori dei trasporti e della scuola incrociano le braccia per 24 ore, causando interruzioni in tutta Italia. Tra i principali disservizi, aerei, treni, bus e metro sono interessati da fermate e ritardi, con disagi che vanno da Milano a Palermo, passando per Roma e Napoli.

Primo sciopero del 2025: trasporti e scuola si fermano il 10 gennaio - Domani 10 gennaio è previsto il primo sciopero generale del 2025, con importanti disagi per i settori dei trasporti e della scuola. I lavoratori coinvolti incroceranno le braccia, causando possibili interruzioni nei servizi.Per quanto riguarda i trasporti ferroviari, i dipendenti di Rfi sciopereranno dalle ore 21 del 9 gennaio fino alle 20:59 del 10 gennaio.

Sciopero 10 gennaio: trasporti, scuola e servizi pubblici a rischio nel primo venerdì nero del 2025 - Il 10 gennaio 2025 si preannuncia una giornata complessa per trasporti, scuola e altri servizi essenziali a causa del primo sciopero generale dell'anno. Il settore ferroviario sarà coinvolto dalle 21 del 9 gennaio fino alle 20:59 del 10, con i lavoratori di RFI fermi per 24 ore.