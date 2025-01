DOOM: The Dark Ages esce il 15 maggio

Durante l'Xbox Developer Direct di oggi, Bethesda Softworks e id Software hanno annunciato che DOOM: The Dark Ages uscirà il 15 maggio su Game Pass, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e PC. Sviluppato da id Software e supportato dal più recente motore grafico idTech, DOOM: The Dark Ages è il prequel degli acclamati DOOM (2016) e DOOM Eternal, e racconta l'epica storia della rabbia del DOOM Slayer.

In qualità di arma finale di dèi e re, i giocatori si caleranno nei panni insanguinati del DOOM Slayer, esplorando reami mai visti prima, sbloccando potenti armi di distruzione di massa e facendo a pezzi i demoni più grossi e cattivi mai visti in un gioco di DOOM. Guarda qui la presentazione dell'Xbox Developer Direct:https://youtu.be/FGFuaVUI6_E DOOM: The Dark Ages è ora disponibile per il preordine, in tutto il mondo. Chi acquisterà la Premium Edition o il Bundle Collector riceverà fino a due giorni di accesso anticipato, l'artbook e la colonna sonora digitali, il DLC campagna e il pacchetto di skin Divinità. Il Bundle Collector di DOOM: The Dark Ages include:

Statuetta di 30 cm di DOOM Slayer (PVC)

Riproduzione della chiave magnetica rossa in metallo

Custodia SteelBook

Disco di gioco + tutti i contenuti della Premium Edition

Per scoprire di più su DOOM: The Dark Ages, dai un'occhiata al sito ufficiale all'indirizzo https://doom.bethesda.net