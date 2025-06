La mostra DOOM: The Dark Ages al GAMM Game Museum di Roma

DOOM: The Dark Ages arriva al GAMM Game Museum di Roma e lo fa, come da tradizione, in maniera roboante. Durante il weekend del 4-6 luglio 2025 tutti i videogiocatori e gli appassionati del DOOM Slayer potranno ammirate una speciale mostra allestita con oggetti unici e iconici dedicati all’ultimo capitolo della saga, partecipare a eventi dedicati, tra cui speciali conferenze, e giocare su console Xbox a DOOM: The Dark Ages.

Il GAMM Game Museum è entusiasta di essere stato scelto come tappa italiana per esporre al pubblico queste incredibili creazioni ispirate a DOOM: The Dark Ages.

Per celebrare una serie che ha fatto la storia dei videogiochi, i visitatori del museo potranno ammirare l'"Arazzo dello Slayer", un oggetto unico ispirato al celebre arazzo medievale di Bayeux e raffigurante i protagonisti di DOOM: The Dark Ages. Inoltre, sarà esposta una replica dello scudo dello Slayer, realizzata da Artidex Studio, che include un meccanismo a lame rotanti, proprio come si vede nell'arma caratteristica del gioco. Le dimensioni sono notevoli: 1,1 x 2,6 metri e un peso di 300 kg!

Infine, i fan potranno ammirare una replica perfetta del Flagello del gioco, realizzata da Future Works, che lo Slayer usa per abbattere orde di demoni.

Il weekend dal 4 al 6 luglio prevede una serie di attività dedicate pensate appositamente per gli appassionati di DOOM e del gaming in generale, mentre la mostra rimarrà aperta fino al 18 luglio. Sarà inoltre disponibile un quiz sulla storia del videogioco in tutti i totem presenti all'interno del museo per tutta la durata della mostra.PROGRAMMAVenerdì 4 luglio

Ore 20:00: Opening serale e inaugurazione della mostra

Ore 21:00 Talk “DOOM: Inferno interattivo”

Speaker: Marco Accordi Rickards (Direttore GAMM), Carlo Pastore (Docente Centro Sperimentale di Arti Interattive/ FUSP di Storia del videogioco) e Daniele Di Clemente (Review Editor, Vgmag.it)Il Talk è una discussione generale sul franchise che esprime il parere dei singoli partecipanti e non è da ritenersi un talk ufficiale di id Software Sabato 5 luglio

Area gaming libera + demo retro e nuove versioni

10:00 “Short talks: alla scoperta delle professioni del settore videoludico” - a cura del Centro Sperimentale di Arti Interattive

Domenica 6 luglio

Area gaming libera + demo retro e nuove versioni