Snap: Spectacles a prezzo scontato per studenti!

Snap presenta nuove modalità di guadagno per creator e sviluppatori ARL'iniziativa nasce dalla volontà di diventare la piattaforma più developer-friendly, supportandoli attraverso strumenti che li incoraggino a investire nella creazione di Lenti straordinarie.Snap è impegnata a supportare oltre 375.000 creator, sviluppatori e team AR provenienti da quasi ogni Paese del mondo, attraverso iniziative che spaziano da opportunità di monetizzazione all’innovazione con gli Spectacles e la tecnologia all'avanguardia dell'azienda. Oggi l’azienda presenta le Challenge Tag, insieme a un nuovo pricing dedicato al mondo dell'istruzione e a uno sconto speciale per gli Spectacles dedicato agli studenti, con l'obiettivo di rendere la creazione di Lenti ancora più accessibile.Snapchat presenta le Challenge TagLe Challenge Tag rappresentano un nuovo modo per premiare la creatività degli sviluppatori AR di Snap. I partecipanti possono vincere premi in denaro candidando le proprie Lenti per le Challenge Tag attive, che verranno valutate in base a criteri di originalità, eccellenza tecnica e coerenza con il tema proposto.Ecco come funzionaSnap ha collaborato con la piattaforma di marketing AR Lenslist per consentire agli sviluppatori AR di oltre 100 Paesi di prendere parte alle sfide, sia che approccino per la prima volta l’AR di Snap sia che facciano già parte della community. ?Gli sviluppatori possono registrarsi per ogni sfida, creare una Lente con Lens Studio , e applicare il Challenge Tag durante il processo di pubblicazione per partecipare. Nuove sfide saranno annunciate ogni mese, offrendo la possibilità di vincere parte del montepremi complessivo.La prima Challenge Tag ha come tema l’umorismo e sarà aperta fino al 31 gennaio. Il montepremi è di 10.000 dollari, suddiviso in premi per il primo, secondo e terzo posto (rispettivamente di 2.500, 1.500 e 1.000 dollari), oltre a venti menzioni d’onore che si aggiudicheranno 250 dollari ciascuna. Le Lenti vincitrici saranno annunciate il 14 febbraio.Un nuovo pricing per il mondo dell’istruzione e uno sconto speciale per gli Spectacles dedicato agli studentiSin dal loro primo annuncio gli Spectacles hanno suscitato grande interesse da parte di studenti, insegnanti e personale di istituti di formazione superiore e università in tutto il mondo. Per rendere gli Spectacles più accessibili a questa community, Snapchat ha introdotto un nuovo pricing specifico per il mondo dell’istruzione e uno sconto speciale dedicato agli studenti. Infatti, questi potranno accedere a un abbonamento mensile di 49,50 dollari (55 euro) I prezzi dedicati al mondo dell’istruzione e lo sconto per gli studenti sono disponibili in tutti i Paesi in cui gli Spectacles sono disponibili, tra cui Stati Uniti, Francia, Germania, Spagna, Italia, Austria e Paesi Bassi. L’offerta è riservata a studenti e insegnanti di istituti accreditati in queste aree.Come parteciparePer aderire al programma per sviluppatori di Spectacles e iniziare a creare [1] , è necessario utilizzare un indirizzo e-mail con dominio .edu o appartenente all’istituzione accademica di appartenenza.

