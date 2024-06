I COMPOSITORI DELLA COLONNA SONORA ORIGINALE DI ASSASSIN’S CREED SHADOWS

Ubisoft presenta i compositori coinvolti nella realizzazione della colonna sonora originale di Assassin's Creed Shadows. Quattro brani esclusivi saranno disponibili da venerdì 14 alle 00:01 su tutte le piattaforme disponibili in questa pagina: https://ubisoftmusic.ffm.to/themesofshadows.

Dopo la pubblicazione del gameplay walkthrough durante l'Ubisoft Forward, Ubisoft rivela i talenti che si celano dietro l'atmosfera musicale di Assassin's Creed Shadows. Provenienti da contesti diversi, esplorano generi e influenze differenti: si uniranno per offrire ai giocatori una colonna sonora originale, coinvolgente, sorprendente e memorabile. Sono stati coinvolti tre diversi team di compositori.

Il duo musicale The Flight, composto da Joe Henson e Alexis Smith, che ha precedentemente lavorato ad Assassin's Creed Odyssey, torna a comporre la colonna sonora originale di Assassin's Creed Shadows. Hanno lavorato a stretto contatto con i team di Ubisoft per incorporare strumenti e musicisti tradizionali giapponesi in uno stile moderno, creando un suono unico per l'universo di Shadows.

Ubisoft Québec* ha anche lavorato a stretto contatto con il gruppo psych-rock giapponese di Montreal, TEKE::TEKE, per creare diverse canzoni originali per l'universo di Shadows. La band utilizza strumenti tradizionali giapponesi, flauto e trombone, insieme a chitarre frenetiche e voci cinematografiche, con un suono che ricorda le colonne sonore psichedeliche giapponesi degli anni '60 e '70. I TEKE::TEKE utilizzano un approccio studiato e sperimentale per creare i loro paesaggi sonori emotivi, portando una svolta inaspettata al viaggio musicale dei musicisti per tutta la durata di Shadows.

Inoltre, Hugo Brijs, Alex Cameron Ward e Félix Rebaud-Sauer, del team di compositori Thunderdrum, hanno collaborato con Tiggs Da Author, rapper, cantante, cantautore e produttore di origine tanzaniana proveniente da Londra, per creare una fusione di rock psichedelico che ha aggiunto un ulteriore livello alla colonna sonora di Assassin's Creed Shadows.

Fondendo una vasta gamma di suoni, musiche, influenze e voci, Ubisoft Québec vuole creare un arazzo musicale coinvolgente e sorprendente che i giocatori potranno scoprire nel gioco. Con questo primo EP, gli ascoltatori potranno scoprire i temi musicali più importanti del gioco, tra cui una versione completamente originale e unica del tema del franchise, Ezio's Family, realizzata da TEKE:TEKE.

Il gioco sarà disponibile su Ubisoft+**, PlayStation®5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, Mac con silicio Apple tramite il Mac App Store e Windows PC tramite l'Ubisoft Store e l'Epic Games Store. I giocatori che si abbonano a Ubisoft+ o acquistano la Ultimate Edition possono ottenere il gioco con tre giorni di anticipo, il 12 novembre.