Processo per calunnia in Cassazione: Amanda Knox accusata da Patrick Lumumba

Al via il processo in Cassazione per calunnia a carico di Amanda Knox, l'americana che accusò ingiustamente Patrick Lumumba, il suo datore di lavoro, durante le indagini sull'omicidio di Meredith Kercher a Perugia. Lumumba, presente in aula, ha ribadito la sua fiducia nella giustizia italiana, esprimendo la speranza che la condanna inflitta a Knox venga confermata. "Mi aspetto che questa condanna sia definitiva, nonostante lei non mi abbia mai chiesto scusa", ha dichiarato Lumumba, che ritiene di essere la seconda vittima di questa vicenda, dopo Meredith. L'avvocato Carlo Pacelli ha sottolineato la gravità della calunnia.

I legali di Amanda Knox, Carlo Dalla Vedova e Luca Luparia Donati, hanno espresso fiducia nel risultato del processo. "Amanda sta a casa con la sua famiglia, rispettosa della giustizia italiana, sperando di poter finalmente chiudere questa vicenda", hanno affermato.

