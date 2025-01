Medion: tecnologia e innovazione su Eurospin Online

Soluzioni smart e dispositivi all’avanguardia a prezzi accessibili per rendere la qualità tecnologica alla portata di tutti

Eurospin Online amplia la sua offerta con l'introduzione di dieci nuovi prodotti a marchio Medion, azienda tedesca di elettronica di consumo nota per offrire tecnologia di alta qualità a costi competitivi. Questa selezione include: un robot aspirapolvere, due party speaker, due radio da cantiere, due monitor Full HD e tre TV LED. Tutto per soddisfare le esigenze sia degli appassionati di gaming, sia delle famiglie in cerca di dispositivi affidabili per la casa e per il tempo libero.

MEDION ed ERAZER lanciano il Reliability Program - MEDION ed ERAZER hanno lanciato oggi un programma di affidabilità per dare ai consumatori la certezza di acquistare un computer portatile o un PC della massima qualità. Dopo aver seguito alcuni passaggi, i clienti possono ricevere un rimborso completo del prezzo del prodotto pagato in caso di difetto tecnico e, dopo la riparazione, il cliente può tenere il prodotto.

MEDION introduce l'efficiente Copilot+ - Flessibilità e nessun compromesso: Con il nuovo MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite, primo rappresentante del nuovo sub-brand SPRCHRGD, MEDION – esperto in elettronica di consumo e fornitore di servizi digitali – presenta il suo nuovo e innovativo laptop IA da 14".

MEDION E15443: IL LAPTOP BASATO SU IA È FINALMENTE DISPONIBILE IN ITALIA - Con il lancio del nuovo laptop Medion E15443 , ora disponibile sul mercato italiano, la compagnia tedesca di elettronica di consumo rende accessibile a tutti i più moderni strumenti di intelligenza artificiale. Dotato di un processore Intel Core Ultra 5 125H con funzioni IA integrate, questo laptop compatto è tra i primi a utilizzare la nuovissima CPU Intel, garantendo un'enorme potenza di calcolo e consentendo di gestire carichi di lavoro complessi in modo ottimale e rapido.