MEDION introduce l'efficiente Copilot+

Flessibilità e nessun compromesso: Con il nuovo MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite, primo rappresentante del nuovo sub-brand SPRCHRGD, MEDION – esperto in elettronica di consumo e fornitore di servizi digitali – presenta il suo nuovo e innovativo laptop IA da 14". Dotato di un processore Qualcomm altamente efficiente, il laptop consente di accelerare la produttività e la creatività grazie alle esperienze uniche di Copilot+ PC e permette a un ampio pubblico di utilizzare questi strumenti innovativi a un rapporto prezzo-qualità imbattibile.

Ripensare i processori

Il cardine del PC ultrasottile ed estremamente leggero Copilot+ di MEDION è un processore Qualcomm Snapdragon X Elite a 12 core, basato sull'architettura ARM. Gli innovativi processori, appositamente strutturati, consentono un'elaborazione dei dati più efficiente e garantiscono un consumo energetico ridotto, una minore generazione di calore e un computer complessivamente più silenzioso. Allo stesso tempo, grazie alla NPU Qualcomm Hexagon integrata, Qualcomm sta aprendo la strada a un uso esteso dell'intelligenza artificiale. Il motore di intelligenza artificiale funziona indipendentemente dalla disponibilità di una connessione internet e consente di elaborare tutti i dati in locale anziché nel cloud. Una caratteristica che favorisce anche la protezione della privacy.

Su misura per te

Grazie all'integrazione diretta dell'intelligenza artificiale nell'hardware, il MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite consente di utilizzare una serie di tecnologie intuitive e di autoapprendimento che tengono conto delle abitudini e delle preferenze lavorative individuali, automatizzando le attività di routine e rendendo così più efficiente il tempo trascorso sul portatile. Che si tratti di suggerimenti per ottimizzare la routine quotidiana basati sull'analisi di calendari e liste di cose da fare, di una comunicazione più rapida ed efficace grazie all'elaborazione di testi supportata dall'intelligenza artificiale o di consigli per film, serie e musica personalizzati in base ai gusti dell'utente, l'elenco delle possibilità è esteso.

Come PC Copilot+, il più veloce e intelligente PC Windows mai costruito, il MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite accelera la produttività e la creatività con i più recenti strumenti di intelligenza artificiale. CoCreator permette a chiunque di essere un artista, generando opere d'arte da suggerimenti di testo. Ogni chiamata può essere un'occasione di connessione autentica con Live Captions, che può fornire sottotitoli per qualsiasi audio pronunciato in tempo reale, tradotti in inglese da oltre 40 lingue. Con Recall (anteprima), tutto ciò che è stato visto sul PC può essere immediatamente ritrovato utilizzando una timeline esplorabile o il linguaggio naturale, con controlli sulla privacy e una sicurezza affidabile. È un modo completamente nuovo di usare il PC, dotato del più alto standard di sicurezza Windows disponibile per lavorare e giocare inmodo più sicuro.

Durata della batteria? L'IA se ne prende cura

Non è solo in termini di personalizzazione che l'IA fornisce supporto. Anche in termini di durata della batteria – e quindi all'altezza del nome del nuovo sub-brand SPRCHRGD – gli algoritmi intelligenti di gestione dell'energia ottimizzati dall'intelligenza artificiale assicurano un consumo energetico efficiente in base al modo di utilizzo, massimizzando così la durata della batteria. La batteria da 65 Wh1 funziona senza presa di corrente fino a 17 ore2 – un tempo sufficiente per lunghe giornate di viaggio in treno, all'università o durante sessioni di brainstorming negli spazi di co-working.

Meglio prevenire che curare

Oltre al vantaggio dei dati sensibili che vengono elaborati e memorizzati localmente, MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite offre anche una serie di altre funzioni di sicurezza. Ad esempio, l'uso dell'IA offre anche la possibilità di avvisare gli utenti di tentativi di accesso insoliti, di eseguire automaticamente gli aggiornamenti di sicurezza e di monitorare autonomamente l'integrità dei propri dati. Con Recall, le istantanee sono vostre. Rimangono in locale sul vostro PC e potete facilmente accedere alle vostre impostazioni per eliminare, regolare e filtrare i contenuti salvati. Windows Hello e la prova di presenza sono richiesti per visualizzare la timeline e la ricerca in Recall, aggiungendo un ulteriore livello di protezione. Inoltre, il portatile può essere sbloccato in modo rapido e semplice con un sensore di impronte digitali Windows Hello,mentre l'interruttore della modalità privacy disattiva completamente la fotocamera Full HD e il microfono Dual Array.

Dettagli curati nel design in alluminio

Il portatile è completato da un'unità SSD PCIe da 1 TB e da 32 GB di RAM LPDDR5x. Il display 16:10 2.8K con risoluzione WQXGA+ 2880 x 1800, 120 Hz e 100% sRGB, particolarmente interessante per i creatori di contenuti, offre la nitidezza necessaria e un'eccezionale fedeltà dei colori. La configurazione audio supporta il lavoro anche in luoghi molto chiassosi con la cancellazione intelligente del rumore supportata dall'IA, mentre il design a quattro altoparlanti convince per il suono. Il nuovo MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite è anche un vero gioiello estetico: la tecnologia è racchiusa in un elegante alloggiamento in alluminio.

Disponibilità

Il MEDION SPRCHRGD 14 S1 Elite sarà disponibile da metà luglio 2024 al prezzo di € 1.399,00 (1 TB PCIe SSD e 32 GB LPDDR5x RAM)