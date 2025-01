Principe Harry raggiunge un accordo con Rupert Murdoch: scuse e risarcimenti per l'hacking telefonico

Il principe Harry e Rupert Murdoch hanno raggiunto un accordo il 22 gennaio per risolvere una causa legale che li vedeva contrapposti, con scuse ufficiali e risarcimenti da parte di Murdoch per i danni derivanti dall'intercettazione del telefono del duca del Sussex. Il News Group Newspapers ha riconosciuto le sue colpe, scusandosi per l'uso illecito di informazioni private, ottenute tramite l'intercettazione telefonica e la sorveglianza da parte di giornalisti e investigatori privati assunti dal gruppo editoriale. L'avvocato di Harry, David Sherborne, ha definito l'accordo una vittoria importante, con la responsabilità finalmente assunta da News Group Newspapers per le sue azioni illegali, che hanno coinvolto oltre 100 investigatori privati e l'intercettazione di oltre 35.000 occasioni in 16 anni.

Sherborne ha anche denunciato la cospirazione che ha cercato di nascondere le attività illegali, comprese le false testimonianze sotto giuramento e la cancellazione di milioni di e-mail, ostacolando così la giustizia. Il principe Harry, con la sua determinazione, ha permesso una storica ammissione di colpevolezza da parte di News Group Newspapers. Questo accordo arriva a pochi giorni dal processo che sarebbe iniziato presso l'Alta Corte di Londra, sospeso dopo richieste di conciliazione. Harry non è il primo a raggiungere un accordo con il gruppo editoriale: anche Hugh Grant aveva risolto una causa simile con una conciliazione a inizio anno, evitando il rischio di un processo costoso.

